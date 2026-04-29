Analisi

Crisi dell'auto: perché l'IA spaventa i manager

I grandi gruppi europei bloccano l'intelligenza artificiale per paura di tagliare il management

di Tommaso Marcoli
29 Apr 2026 - 08:44
© Ufficio Stampa

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L’adozione dell'Intelligenza Artificiale nell’industria automobilistica tedesca nasconde una realtà fatta di resistenze sistemiche e "Shadow AI". Un'indagine condotta tra quasi 300 insider del settore rivela un paradosso: sebbene il 91% delle aziende dichiari di avere piani concreti per l'IA, quasi la metà non sa da dove iniziare.
Tagli al personale
L’adozione reale dell’IA comporterebbe infatti uno snellimento dei livelli manageriali, un’ipotesi che nessuno all’interno di queste gerarchie consolidate sembra intenzionato a favorire. Il cuore del fallimento risiede nella gestione del cambiamento. Invece di ripensare i processi, l'IA viene "incollata" su vecchie strutture burocratiche. Il risultato è che il 50% degli intervistati ammette di utilizzare strumenti non autorizzati su account personali, caricando dati aziendali sensibili su modelli esterni.
Sviluppo esterno
Mentre i colossi tedeschi continuano a esternalizzare lo sviluppo software basandosi su logiche del passato, la pressione da Cina e Stati Uniti si fa insostenibile. I nuovi competitor "AI-native" entrano nel mercato con strutture snellissime, dove ciò che prima richiedeva cento persone ora viene gestito da piccoli team supportati da agenti autonomi. Se la leadership tedesca continuerà a trattare l'IA come un semplice aggiornamento di Office, il rischio è che molte aziende non sopravvivano alla fine del decennio.

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