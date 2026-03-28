Con cucina e sala massaggi: i bus super lusso delle squadre di calcio

I lussuosissimi bus dei top club europei
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Non solo semplici mezzi di trasporto, ma veri concentrati di tecnologia ed esclusività che accompagnano i campioni verso il rettangolo di giocodi Redazione Drive Up
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Tra stadi imponenti e centri sportivi all'avanguardia, il bus di una squadra di calcio rappresenta oggi il primo vero biglietto da visita di un club d'élite. Questi giganti della strada sono progettati per offrire il massimo comfort agli atleti, permettendo loro di rilassarsi o concentrarsi prima di una sfida decisiva. Si tratta di veicoli personalizzati in ogni minimo dettaglio, dove il design esterno si fonde con interni degni di un jet privato di prima classe, garantendo privacy e sicurezza totale.
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Eleganti
La Juventus spicca nel panorama internazionale con un mezzo che incarna perfettamente lo stile del club bianconero. Il pullman della Vecchia Signora è un capolavoro di design curato da Garage Italia, caratterizzato da linee aggressive e un abitacolo spazioso dotato di sedili ergonomici in pelle e sistemi multimediali avanzati. Altrettanto impressionante è il veicolo del Real Madrid, una vera istituzione nel mondo dei trasporti sportivi. Il bus delle Merengues è celebre per le sue dotazioni di sicurezza e per l'ampia area dedicata ai trattamenti fisioterapici rapidi, fondamentale per recuperare le energie durante i frenetici trasferimenti tra le competizioni spagnole e la Champions League.
Lusso senza limiti
Spostandoci in Germania, il Bayern Monaco si affida alla precisione dei veicoli MAN, partner storico della squadra bavarese. Il loro bus è rinomato per la silenziosità e per la presenza di una cucina professionale a bordo, permettendo ai nutrizionisti di gestire i pasti dei calciatori in tempo reale. In Inghilterra e Francia la tendenza non cambia, con Manchester City e Paris Saint-Germain che puntano tutto sulla connettività estrema e sull'isolamento acustico. I pullman di questi club dispongono di postazioni di gioco individuali, schermi ad alta definizione per l'analisi video dei match e un sistema di illuminazione regolabile creato appositamente per favorire il riposo dei giocatori durante i viaggi notturni più lunghi.