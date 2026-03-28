Con cucina e sala massaggi: i bus super lusso delle squadre di calcio

Eleganti

La Juventus spicca nel panorama internazionale con un mezzo che incarna perfettamente lo stile del club bianconero. Il pullman della Vecchia Signora è un capolavoro di design curato da Garage Italia, caratterizzato da linee aggressive e un abitacolo spazioso dotato di sedili ergonomici in pelle e sistemi multimediali avanzati. Altrettanto impressionante è il veicolo del Real Madrid, una vera istituzione nel mondo dei trasporti sportivi. Il bus delle Merengues è celebre per le sue dotazioni di sicurezza e per l'ampia area dedicata ai trattamenti fisioterapici rapidi, fondamentale per recuperare le energie durante i frenetici trasferimenti tra le competizioni spagnole e la Champions League.

Lusso senza limiti

Spostandoci in Germania, il Bayern Monaco si affida alla precisione dei veicoli MAN, partner storico della squadra bavarese. Il loro bus è rinomato per la silenziosità e per la presenza di una cucina professionale a bordo, permettendo ai nutrizionisti di gestire i pasti dei calciatori in tempo reale. In Inghilterra e Francia la tendenza non cambia, con Manchester City e Paris Saint-Germain che puntano tutto sulla connettività estrema e sull'isolamento acustico. I pullman di questi club dispongono di postazioni di gioco individuali, schermi ad alta definizione per l'analisi video dei match e un sistema di illuminazione regolabile creato appositamente per favorire il riposo dei giocatori durante i viaggi notturni più lunghi.