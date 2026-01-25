Come ridurre il traffico in autostrada

L'automobilista italiano è affetto da una carica d'indisciplina tale da non consentirgli il rispetto della più elementare norma di guida in autostrada: occupare la corsia libera più a destra. Basta guidare lungo una qualsiasi delle arterie d'asfalto che collegano in lungo e il largo il Paese per rendersene conto. Quasi nessuno - eccezion fatta per gli autotrasportatori, per ovvie ragioni - intende marciare sulla "prima" corsia, quella che, in assenza di traffico, sarebbe per legge da preferire.

Aumenta il traffico

Questo atteggiamento ha delle conseguenze sull'intera popolazione automobilistica che ogni giorno paga un doppio pedaggio: in denaro e in tempo. Il fenomeno è più evidente lungo le autostrade della Pianura Padana, perché rettilinee e molto larghe (in rari casi fino a 5 corsie per senso di marcia). Ebbene, anche qui regna il disordine con vetture che occupano impropriamente la terza o quarta corsia - a bassa velocità - mentre la prima e la seconda restano spopolate.

Il Codice della strada

Riducendo virtualmente le dimensioni dell'autostrada, il traffico tende a congestionarsi più velocemente avendo meno spazio per distribuirsi: un esperimento giapponese nel 2008 ha dimostrato che piccole variazioni di velocità innescano ingorghi senza cause evidenti. Eppure il Codice della Strada, con l'articolo 143, impone - non suggerisce - di occupare sempre la corsia più libera a destra. Le corsie centrali e di sinistra sono da utilizzare soltanto per il sorpasso. Le regole per ridurre il traffico sono chiare, ricordatevelo la prossima volta che andate in autostrada.