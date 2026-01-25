Opinioni

Come ridurre il traffico in autostrada

Occupare la corsia più libera a destra è un Obbligo Generale previsto dall'art. 143 del Codice della Strada

di Redazione Drive Up
25 Gen 2026 - 10:48
© Foto da web

© Foto da web

L'automobilista italiano è affetto da una carica d'indisciplina tale da non consentirgli il rispetto della più elementare norma di guida in autostrada: occupare la corsia libera più a destra. Basta guidare lungo una qualsiasi delle arterie d'asfalto che collegano in lungo e il largo il Paese per rendersene conto. Quasi nessuno - eccezion fatta per gli autotrasportatori, per ovvie ragioni - intende marciare sulla "prima" corsia, quella che, in assenza di traffico, sarebbe per legge da preferire. 
Aumenta il traffico
Questo atteggiamento ha delle conseguenze sull'intera popolazione automobilistica che ogni giorno paga un doppio pedaggio: in denaro e in tempo. Il fenomeno è più evidente lungo le autostrade della Pianura Padana, perché rettilinee e molto larghe (in rari casi fino a 5 corsie per senso di marcia). Ebbene, anche qui regna il disordine con vetture che occupano impropriamente la terza o quarta corsia - a bassa velocità - mentre la prima e la seconda restano spopolate.
Il Codice della strada
Riducendo virtualmente le dimensioni dell'autostrada, il traffico tende a congestionarsi più velocemente avendo meno spazio per distribuirsi: un esperimento giapponese nel 2008 ha dimostrato che piccole variazioni di velocità innescano ingorghi senza cause evidenti. Eppure il Codice della Strada, con l'articolo 143, impone - non suggerisce - di occupare sempre la corsia più libera a destra. Le corsie centrali e di sinistra sono da utilizzare soltanto per il sorpasso. Le regole per ridurre il traffico sono chiare, ricordatevelo la prossima volta che andate in autostrada.

Ti potrebbe interessare

videovideo
traffico
autostrada

Ultimi video

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Triumph Bonneville T120

Triumph Bonneville T120

02:07
Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:09
Mercato dell'auto in Europa

Mercato dell'auto in Europa

01:39
Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Maserati celebra i 100 anni del Tridente

15:58
La puntata del 22 gennaio #DriveUp

La puntata del 22 gennaio #DriveUp

01:58
Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

02:09
Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

02:13
BMW, un 2025 al top: primo brand premium

BMW, un 2025 al top: primo brand premium

03:09
Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

03:12
Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

01:02
Un record al contrario, Ligier e il giro lento

Un record al contrario, Ligier e il giro lento

01:35
L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

01:50
WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

Rally Monte-Carlo da incubo: Solberg vola nella notte e comanda

Un record al contrario, Ligier e il giro lento

Un record al contrario, Ligier e il giro lento

Ferrari ha un nuovo pilota italiano

Una Bugatti come nessun'altra

Lancia torna nel Mondiale Rally: al Monte-Carlo debutta la Ypsilon Rally2 HF Integrale nel WRC2

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:30
Sci alpino: Shiffrin domina slalom Spindleruv e vince coppa specialità, azzurre lontane
13:00
Battocletti: primo trionfo del 2026 nel Campaccio Cross Country
13:00
Colpo Juve Stabia: ufficiale l'ex Chelsea Avraham Grant
12:50
Sci alpino, slalom Spindleruv: in testa Shiffrin e azzurre indietro
12:47
Vela: record del giro del mondo in 40 giorni, a Sodebo il Jules Verne