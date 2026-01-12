Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Strade leggendarie

100 anni di Route 66: l'icona più famosa d'America

Nessuna strada ha saputo incarnare lo spirito del viaggio libero e senza confini come la "Mother road"

di Tommaso Marcoli
12 Gen 2026 - 16:14
© Getty Images

© Getty Images

Se la Storia d'America si potesse raccontare attraverso una strada, la Route 66 sarebbe il romanzo storico da leggere per comprenderla appieno negli ultimi cento anni. Inaugurata l'11 novembre 2026, collegava Chicago alla spiaggia di Santa Monica attraversando Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuovo Messico, Arizona e California lungo 3.940 chilometri - anzi, 2.450 miglia - di asfalto. 

I 100 anni della Route 66

1 di 8
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Il mito on the road
La strada madre (Mother Road, battesimo di John Steinbeck) ricoprì un ruolo sociale, culturale ed economico negli Stati Uniti della prima metà nel Novecento. Sebbene la pavimentazione fu completata soltanto nel 1938, la U.S Route 66 fu usata per le migrazioni verso Ovest già durante il Dust Bowl: le terrificanti tempeste di sabbia che colpirono gli Stati Centrali nel decennio '30 mettendoli in ginocchio. Le popolazioni lungo il tragitto prosperarono e sulla 66 vennero inaugurate le catene di fast food tra cui il primo drive-in e, soprattutto, il primo McDonald's a San Bernardino.
Tutti ne parlano
La strada diventa icona grazie alla musica e alla letterattura, che negli anni cementificano il concetto tutto americano di on the road. Il romanzo "Furore" del già citato Steinbeck ebbe un ruolo decisivo per creare il mito, così come le musiche di Chuck Berry e dei Rolling Stones. Il cinema non poteva non partecipare alle celebrazioni, ed eccola attraversata in film come Easy Rider (1969) e Thelma&Louise (1991) con i Motel, le luci al neon e la muscia rock'n'roll: la Route 66 è la strada del sogno americano.
Il declino
Già nel 1956 l'allora Presidente Eisenhower - rimasto impressionato dall'efficienza delle autostrade tedesche - varò un piano di modernizzazione della rete stradale Americana. Le Strade statali persero dunque il primato in favore delle Interstate highways (Autostrade) che divennero l'infrastruttura di riferimento per un Paese sempre più motorizzato. Con l'epoca d'oro tramontata, nel 1985 la 66 fu tolta ufficialmente dal sistema autostradale federale.
Rinascita
Oggi sopravvive come Historic Route 66 e alcuni suoi tratti sono ancora percorribili e ben segnalati da cartelli di colore marrone (che come in Italia segnalano l'interesse storico). Da arteria fondamentale per collegare l'America da lato a lato, la Mother Road continua a rimanere una leggenda dell'epopea a Stelle e Strisce d'inizio secolo scorso. Un periodo di fermento e di sperimentazione; d'innovazione e di tragedia; di morte e rinascita. La Route 66 continuerà a sublimarsi nel desiderio di chi si mette in viaggio in auto e in moto. Per necessità o svago, per cercare qualcosa o qualcuno. La Route 66, una lunga strada costruita sui ricordi di una generazione di pionieri, è il luogo dove trovare le risposte. O per perdersi cercandole.

100 anni
route 66
america

Ultimi video

01:35
Dakar 2026, la sesta tappa

Dakar 2026, la sesta tappa

01:44
KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

02:08
Come una galleria d'arte: BMW Art Car Collection

Come una galleria d'arte: BMW Art Car Collection

02:34
La "Bluesmobile", una Dodge diventata icona del cinema

La "Bluesmobile", una Dodge diventata icona del cinema

02:04
Vittorie, trionfi e sogni: Ducati compie 100 anni

Vittorie, trionfi e sogni: Ducati compie 100 anni

02:32
Il fascino di Deepal S05 e S07, i nuovi suv di Changan

Il fascino di Deepal S05 e S07, i nuovi suv di Changan

02:24
Uno sguardo al futuro, XPENG G6 MY26

Uno sguardo al futuro, XPENG G6 MY26

01:53
L'editoriale: Italia, quali sono le auto più vendute nel 2025?

L'editoriale: Italia, quali sono le auto più vendute nel 2025?

01:34
Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

01:24
Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:05
Svelata la nuova Peugeot 408

Svelata la nuova Peugeot 408

01:49
Gymkhana "Aussie Shred"

Gymkhana "Aussie Shred"

01:43
Domani torna la Formula E

Domani torna la Formula E

01:35
Dakar 2026, la sesta tappa

Dakar 2026, la sesta tappa

I più visti di Drive Up

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

Quando CR7 si schiantò con la Ferrari e andò comunque ad allenarsi

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Alfa Romeo e Luna Rossa assieme: nasce una Giulia speciale

Dagli USA arriva il Tank urbano da 1.000 CV

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership
17:11
KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership
Come una galleria d'arte: BMW Art Car Collection
17:10
Come una galleria d'arte: BMW Art Car Collection
La "Bluesmobile", una Dodge diventata icona del cinema
17:10
La "Bluesmobile", una Dodge diventata icona del cinema
Vittorie, trionfi e sogni: Ducati compie 100 anni
17:10
Vittorie, trionfi e sogni: Ducati compie 100 anni
17:09
Italia, Buffon: "Playoff? Ci stiamo avvicinando bene, segnali forti dai giocatori"