100 anni di Route 66: l'icona più famosa d'America

Il mito on the road

La strada madre (Mother Road, battesimo di John Steinbeck) ricoprì un ruolo sociale, culturale ed economico negli Stati Uniti della prima metà nel Novecento. Sebbene la pavimentazione fu completata soltanto nel 1938, la U.S Route 66 fu usata per le migrazioni verso Ovest già durante il Dust Bowl: le terrificanti tempeste di sabbia che colpirono gli Stati Centrali nel decennio '30 mettendoli in ginocchio. Le popolazioni lungo il tragitto prosperarono e sulla 66 vennero inaugurate le catene di fast food tra cui il primo drive-in e, soprattutto, il primo McDonald's a San Bernardino.

Tutti ne parlano

La strada diventa icona grazie alla musica e alla letterattura, che negli anni cementificano il concetto tutto americano di on the road. Il romanzo "Furore" del già citato Steinbeck ebbe un ruolo decisivo per creare il mito, così come le musiche di Chuck Berry e dei Rolling Stones. Il cinema non poteva non partecipare alle celebrazioni, ed eccola attraversata in film come Easy Rider (1969) e Thelma&Louise (1991) con i Motel, le luci al neon e la muscia rock'n'roll: la Route 66 è la strada del sogno americano.

Il declino

Già nel 1956 l'allora Presidente Eisenhower - rimasto impressionato dall'efficienza delle autostrade tedesche - varò un piano di modernizzazione della rete stradale Americana. Le Strade statali persero dunque il primato in favore delle Interstate highways (Autostrade) che divennero l'infrastruttura di riferimento per un Paese sempre più motorizzato. Con l'epoca d'oro tramontata, nel 1985 la 66 fu tolta ufficialmente dal sistema autostradale federale.

Rinascita

Oggi sopravvive come Historic Route 66 e alcuni suoi tratti sono ancora percorribili e ben segnalati da cartelli di colore marrone (che come in Italia segnalano l'interesse storico). Da arteria fondamentale per collegare l'America da lato a lato, la Mother Road continua a rimanere una leggenda dell'epopea a Stelle e Strisce d'inizio secolo scorso. Un periodo di fermento e di sperimentazione; d'innovazione e di tragedia; di morte e rinascita. La Route 66 continuerà a sublimarsi nel desiderio di chi si mette in viaggio in auto e in moto. Per necessità o svago, per cercare qualcosa o qualcuno. La Route 66, una lunga strada costruita sui ricordi di una generazione di pionieri, è il luogo dove trovare le risposte. O per perdersi cercandole.