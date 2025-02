Citroën C4 e C4 X, eleganza e comfort a bordo

Eleganza e comfort. Questi sono i due punti di forza delle nuove Citroën C4 e C4 X. Sono state svelate all’ultimo salone di Parigi e noi siamo volati a Barcellona per scoprire come si comportano in strada. Con il restyling i due modelli, sempre del segmento C, hanno acquisito maturità e carattere, pur facendo leva sui loro storici punti di forza, come la comodità e lo spazio a bordo.