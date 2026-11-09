Chi vince i WTA, vince questa Mercedes speciale

Mercedes premia l'atleta che vincerà il WTA Finals (il corrispettivo femminile degli ATP Finals) con una SL55 AMG realizzata su misura per l'occasione. Questa edizione speciale, unica, sarà assegnata alla migliore tennista della stagione, che alzerà il trofeo sul più alto gradino del podio a Indian Welles, California, il prossimo 15 novembre.

Personalizzata

La super sportiva è stata presa in cura dalla divisione Manufaktur, che si occupa delle personalizzazioni più estreme e dettagliate. Mercedes è Exclusive Automotive Partner del WTA Tour da inizio 2026 e questo premio è la perfetta "chiusura del cerchio". A distinguerla, è soprattutto il colore Ultraviolet della carrozzeria: una tinta ispirata ai colori del torneo. L'abitacolo è stato rivestito con una pelle Nappa di colore bianco e sul poggiatesta del conducente sarà scritto il nome della vincitrice.

Super potente

I ritocchi estetici non hanno comunque intaccato la meccanica della spider, che resta la medesima della SL55 AMG di serie. Sotto il cofano continua a pulsare il motore 4.0 litri V8 da 476 CV, che le permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di toccare i 295 km/h di velocità massima. Il cambio è un automatico a 9 rapporti mentre la trazione è integrale 4Matic+. Una sportiva ad altissime prestazioni per un'atleta che ha messo sul campo il meglio del suo talento.