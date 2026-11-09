Tennis, Coppa Davis: Gael Monfils nuovo capitano della Francia

09 Nov 2026 - 12:13
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Il 40enne Gael Monfils, che ad inizio 2026 aveva annunciato il suo ritiro al termine dell'anno, è il nuovo capitano della Francia in Coppa Davis. A poche ora dalla conclusione del Master1000 parigino, Gilles Moretton, presidente della FFT, ha dato l'annuncio della sua nomina a nuovo capitano di Coppa Davis della nazionale transalpina, ruolo in cui succederà a Paul Henri Mathieu che lo aveva ricoperto negli ultimi tre anni. "Questa maglia blu significa moltissimo per me - ha dichiarato Monfils - Voglio costruire un vero progetto collettivo e creare lo slancio necessario per conquistare insieme dei titoli". Per provarci dovrà attendere ora i Qualifiers del prossimo febbraio, vista la sconfitta patita dalla Francia contro il Canada nella sfida decisiva valida per le Finals in programma a Bologna a fine novembre. Nel suo nuovo ruolo Monfils si avvarrà della collaborazione di Gilles Simon e Richard Gasquet, rende noto la FFT. "Siamo molto felic idi dare il benvenuto a Gael come nuovo capitano della squadra francese - ha ancora aggiunto Moretton in una nota - Siamo convinti che la sua energia contagiosa e il suo entusiasmo costituiranno una risorsa preziosa per far progredire le ambizioni del tennis francese".

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