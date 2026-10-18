Edizioni speciali Una Mercedes Classe G piena di cristalli e perle

A ideare e firmare il progetto è il designer italiano Mattias Gollin, già noto nel panorama dello streetwear per le sue personalizzazioni radicali su sneakers e accessori di lusso. Con questo esemplare unico, Gollin trasferisce il suo linguaggio estetico nel mondo dei motori: sulla carrozzeria spiccano scritte dall'impronta ironica, dettagli tempestati di pietre e una rigida cover copriruota di scorta brandizzata con la firma congiunta Brabus x MattiasGollin