Inter e Juventus le regine dei pali. Bologna infallibile dal dischetto

RIGORI - Sono 24 i calci di rigore assegnati fin qui. Bologna, Lazio e Monza sono le squadre che ne hanno avuti di più a favore (3) ma solo il Bologna li ha trasformati tutti (due con Bernardeschi e uno con Orsolini). Un errore (di Cutrone) per il Monza e due nella stessa partita (di Zaccagni e Frattesi contro il Sassuolo) per la Lazio. Ancora a secco di penalty a favore Roma, Juventus, Torino, Lecce, Fiorentina, Sassuolo e Udinese. Varela e Bernardeschi con due trasformazioni su due tentativi i cecchini infallibili. Sono invece Frosinone, Bologna, Atalanta, Sassuolo e Venezia le squadre che si sono viste fischiare più rigori contro (3). Turati, portiere del Sassuolo, è quello che ne ha parati di più (due). Ancora senza penalty contro Inter, Milan, Como, Juventus, Napoli, Torino e Genoa.