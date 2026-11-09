LE CURIOSITà DEL CAMPIONATO

Inter e Juventus le regine dei pali. Bologna infallibile dal dischetto

Otto i legni colpiti da nerazzurri e bianconeri con Carlos Augusto, Conceicao e Nico Gonzalez a quota due. Segnati finora 342 gol di cui solo 80 portano la firma di giocatori italiani

di Matteo Dotto
09 Nov 2026 - 12:21
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© Getty Images

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Dopo il boom nel turno infrasettimanale (43 reti alla 9^ giornata, record stagionale) la Serie A si ferma all'11° turno con il minimo di gol: 24, esattamente come nella 1^ e nella 5^ di campionato. Misero il bottino tricolore, con solo 4 italiani a segno: Cisse, Pio Esposito, Frattesi e Orsolini su rigore. In classifica cannonieri, alle spalle del portoghese Varela del Monza a quota 9, ci sono a 8 Malen (Roma) e Raimondo (Frosinone), adesso al palo per infortunio. Nelle prime posizioni con 5 centri anche Maldini (Cagliari), Calò (Frosinone) e il milanista Cisse.

PERCENTUALE - In totale sono 342 le reti realizzate in queste prime 11 di campionato: solo 80 (pari al 23,4 per cento) sono "italiane" a fronte dei 249 gol stranieri e delle 13 autoreti. Specialità nella quale spicca il Venezia: con 2 autogol a testa guidano questa speciale e poco lusinghiera classifica i difensori HalHal e Moreno: il marocchino a segno nella propria porta in Milan-Venezia 2-0 e Venezia-Inter 0-2; l'argentino sempre in Venezia-Inter 0-2 e venerdì scorso in Venezia-Udinese 2-1.

ROMA CAPOCCIA - Dominio capitolino alla casella gol segnati e subiti. La Roma, con 31 reti, ha il miglior attacco; la Lazio, con 9 gol incassati, la miglior difesa, l'unica ancora a non essere in doppia cifra. L'attacco peggiore (8) è quello del Venezia, la retroguardia più perforata (29 volte) è quella del Sassuolo.

LEGNI - Sono 75 tra pali e traverse i "quasi gol" di questa prima parte di campionato. Guidano questa graduatoria Inter e Juventus a quota 8 seguite da Roma (7), Como e Fiorentina (6). L'Udinese è l'unica a non aver ancora collezionato pali e traverse. A livello individuale ben 11 calciatori hanno colpito due legni: Njie una volta con la maglia del Torino e una con quella della Fiorentina. Con lui ci sono Castro, Nico Gonzalez, Conceicao, Mendy, Colpani, Nuno Tavares, Douvikas, El Shaarawy, Adams e Carlos Augusto.

RIGORI - Sono 24 i calci di rigore assegnati fin qui. Bologna, Lazio e Monza sono le squadre che ne hanno avuti di più a favore (3) ma solo il Bologna li ha trasformati tutti (due con Bernardeschi e uno con Orsolini). Un errore (di Cutrone) per il Monza e due nella stessa partita (di Zaccagni e Frattesi contro il Sassuolo) per la Lazio. Ancora a secco di penalty a favore Roma, Juventus, Torino, Lecce, Fiorentina, Sassuolo e Udinese. Varela e Bernardeschi con due trasformazioni su due tentativi i cecchini infallibili. Sono invece Frosinone, Bologna, Atalanta, Sassuolo e Venezia le squadre che si sono viste fischiare più rigori contro (3). Turati, portiere del Sassuolo, è quello che ne ha parati di più (due). Ancora senza penalty contro Inter, Milan, Como, Juventus, Napoli, Torino e Genoa. 

ESPULSIONI - Dieci gli espulsi, di cui sette per rosso diretto. L'ultimo il difensore parmigiano Ndiaye che si è visto sventolare il rosso da Zufferli (su suggerimento del Var) sabato contro il Bologna dopo appena 8 minuti per una trattenuta su Odgaard. Prima di lui, gli altri sei espulsi direttamente erano stati Thorstvedt in Sassuolo-Lazio, Gaspar in Lecce-Juventus, Malen in Como-Roma, Lucchesi in Lazio-Monza, Elmas in Atalanta-Venezia e Gaetano in Roma-Atalanta ma a partita finita. Atalanta dunque con due espulsi la squadra più "cattiva". Fuori per doppia ammonizione invece Vasquez in Genoa-Frosinone, Obert in Lazio-Cagliari e Marianucci in Juventus-Napoli.   

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