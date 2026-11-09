Tennis, ranking Atp: Alcaraz tallona Sinner, best ranking per Bellucci

09 Nov 2026 - 12:12
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La settimana del Masters 1000 di Parigi lascia la classifica Atp sostanzialmente invariata. Alexander Zverev è, e resterà fino a fine stagione, numero 1 del mondo davanti a Jannik Sinner e a Carlos Alcaraz, che ha trionfato a Parigi in finale su Ben Shelton, numero 4. Flavio Cobolli rimane il numero 2 d'Italia, alla posizione numero 6, alle spalle di Daniil Medvedev. L'unica variazione in Top 10 è il sorpasso di Taylor Fritz su Rafa Jodar. Lo statunitense, arrivato ai quarti nell'ultimo Masters 1000 della stagione, è numero 10 del mondo, e sarà presente questa settimana a Stoccolma. Jodar avrà la possibilità alle Nitto Atp Finals di ritornare in Top 10 e diventare il giocatore con la più bassa classifica a inizio stagione a concludere un anno in Top 10. Per quanto riguarda gli altri azzurri, alle spalle di Sinner e Cobolli troviamo Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, che sarà in campo questa settimana a Stoccolma per la prima volta in carriera. Dopo il successo su Zverev a Parigi, debutterà direttamente al secondo turno contro Toby Samuel o Leo Borg, figlio dell'icona svedese Bjorn. Oltre a Darderi e Musetti, in Top 50 rimangono stabili Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Raggiunge il nuovo best ranking, invece, Mattia Bellucci (n. 62, +6). 

Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana:
1 (=0). Alexander Zverev (GER) 9.550;
2 (=0). Jannik Sinner (ITA) 9.450;
3 (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 7.100;
4 (=0). Ben Shelton (USA) 5.170;
5 (=0). Daniil Medvedev 3.820;
6 (=0). Flavio Cobolli (ITA) 3.680;
7 (=0). Arthur Fils (FRA) 3.625;
8 (=0). Frances Tiafoe (USA) 3.390;
9 (=0). Alex de Minaur (AUS) 3.370;
10 (+2). Taylor Fritz (USA) 3.285.

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