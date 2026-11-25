BYD ha scelto la Francia per espandere la sua produzione in Europa. Dopo mesi di indiscrezioni e smentite, ora si è certi del luogo scelto: Hambach, vicino al confine con la Germania, dove un tempo si producevano Smart e, oggi, il fuoristrada Grenadier. In futuro sarà il marchio cinese a far lavorare la fabbrica. "Appuntamento al 18 gennaio per i dettagli", ha annunciato Emmanuel Macron.

Si fanno i fuoristrada

La trattativa è ancora in corso ma le parole del Presidente francese fanno il paio con Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD: "Il nostro impegno in Europa è di lungo periodo. Il progetto di investimento ad Hambach riflette la nostra fiducia e la nostra ambizione di continuare a crescere in Europa". L'intesa con INEOS Automotive (proprietaria della fabbrica) sembra ormai siglata. L'obiettivo del marchio cinese è di produrre localmente in modo da evitare i dazi sulle importazioni.

Lavoratori garantiti

Sono mesi che BYD è alla ricerca di uno stabilimento per ampliare le sue attività in Europa e, dopo diversi sopralluoghi (anche in Italia), ha vinto la regione della Lorena. Non è chiaro quali saranno i veicoli qui prodotti ma è certo che BYD intende garantire la continuità occupazionale, tutelando gli attuali lavoratori e i fornitori locali. L'impressione è che la volontà sia quella di diventare un'alternativa solida ai marchi europei, non solo con la presenza sul mercato ma anche nel territorio.