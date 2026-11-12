Basket

Milano, Diop prima dello Zalgiris: "La svolta dipende da noi, dobbiamo cambiare atteggiamento"

Le parole di Osumane Diop a "La Repubblica" a poche ore dal debutto di Banchi sulla panchina di Milano contro lo Zalgiris

12 Nov 2026 - 10:49
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© Ufficio Stampa Olimpia Milano

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Nonostante un avvio di stagione complicato per Milano, Ousmane Diop è sicuramente una delle note più positive da trovare in un periodo tutt'altro che semplice per l'Armani. Il centro di origini senegalesi ha saputo farsi trovare pronto nel momento del bisogno, mettendo sul parquet intensità ed energia e con l'infortunio del compagno di reparto Booker, out almeno 3 mesi, l'ex Dinamo Sassari ha trovato anche tanti minuti in Eurolega, competizione nella quella l'anno scorso ha avuto poco spazio: "Sono molto contento di potermi rimisurare di nuovo, con una maturità e una conoscenza maggiore rispetto al mio debutto due stagioni fa". 

Questa sera al Forum arriva lo Zalgiris di Valanciunas, uno dei migliori centri della competizione, una grande prova per Diop, che nononostante il momento personale positivo ci tiene a mantenere i piedi per terra: "Quando una squadra va male, non significa nulla se un singolo sta giocando bene. Si vince e si perde tutti assieme, non puoi essere soddisfatto davanti a delle sconfitte". Sarà una serata speciale anche per Luca Banchi, pronto a risedersi per la seconda volta sulla panchina dell'Olimpia: "Cambiare coach non è mai una situazione facile - afferma Diop -. Ma io mi sento di dire che, per prima cosa, dobbiamo cambiare noi stessi: dobbiamo cambiare l'atteggiamento, dobbiamo cambiare la voglia che mostriamo in campo. Banchi ha avuto solo due giorni per preparare al meglio la gara con lo Zalgiris, poi sicuramente l'esperienza del nuovo coach ci aiuterà. Ma la svolta dipende da noi. Per voglia intendo soprattutto l'intensità in campo, lottare su ogni pallone, l'abnegazione e il sacrificio verso i compagni".

Non è mancato un pensiero per Peppe Poeta: "Che sia finita così è stata una delusione, penso, per tutti. Peppe ci ha dato tutto, è una persona meravigliosa prima di essere un ottimo allenatore e purtroppo, quando succedono queste cose, che nel nostro mondo accadono, tutto l'ambiente della società deve ritenersi responsabile. E io, in quel momento (riferimento al messaggio lasciato sul proprio profilo Instagram ndr) mi sono sentito di dover esprimere delle parole per lui, perché se le meritava e perché quello che ha fatto per questo club in meno di un anno è stato incredibile". Un legame col coach ex Brescia consolidato dalla volontà di proseguire sulla linea tracciata dopo le ultime finali scudetto, in cui Diop era stato protagonista: "Mi sono sentito voluto dall'allenatore, dal club e per me non avrebbe avuto senso andare altrove dopo una stagione che ci aveva visto vincere tutto in Italia". 

Al momento le vere difficoltà sono in Europa, con l'Olimpia ferma ad un record di 1 vittoria e 9 sconfitte: "La situazione è molto difficile, non possiamo nasconderlo. Dipende da quello che decidiamo di fare, se mollare l'Eurolega dandola ormai per persa o se vogliamo davvero cambiare le cose e io credo, sinceramente, che questa volontà di svoltare ci sia. Dobbiamo essere un po' fortunati, vincere subito qualche partita per recuperare anche l'entusiasmo del pubblico del quale abbiamo bisogno". 

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