Milano, Diop prima dello Zalgiris: "La svolta dipende da noi, dobbiamo cambiare atteggiamento"

Non è mancato un pensiero per Peppe Poeta: "Che sia finita così è stata una delusione, penso, per tutti. Peppe ci ha dato tutto, è una persona meravigliosa prima di essere un ottimo allenatore e purtroppo, quando succedono queste cose, che nel nostro mondo accadono, tutto l'ambiente della società deve ritenersi responsabile. E io, in quel momento (riferimento al messaggio lasciato sul proprio profilo Instagram ndr) mi sono sentito di dover esprimere delle parole per lui, perché se le meritava e perché quello che ha fatto per questo club in meno di un anno è stato incredibile". Un legame col coach ex Brescia consolidato dalla volontà di proseguire sulla linea tracciata dopo le ultime finali scudetto, in cui Diop era stato protagonista: "Mi sono sentito voluto dall'allenatore, dal club e per me non avrebbe avuto senso andare altrove dopo una stagione che ci aveva visto vincere tutto in Italia".