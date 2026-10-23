Auto spia? Gli USA vietano le BYD in una base giapponese

Il personale della base americana di Kadena (Okinawa) in Giappone non potrà più utilizzare i veicoli elettrici a marchio BYD. Lo ha deciso, secondo quanto pubblicato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, la USFJ (forze americane in Giappone) per timori legati alla sicurezza: le telecamere e i sensori che equipaggiano le vetture potrebbero "spiare" le attività militari e inviare materiale sensibile a Pechino.

Timori di furto dati

Washington ha inserito BYD nella lista di aziende che potrebbero aiutare lo sviluppo militare cinese. A far scattare l'allarme rosso ai vertici della difesa americana è la dotazione tecnologica di bordo. L'intricata rete di telecamere esterne e sensori di prossimità viene considerata dall'intelligence un potenziale strumento di raccolta e trasmissione non autorizzata di dati riservati e informazioni di sicurezza sensibili direttamente all'esercito di Pechino.

Blocco subito

Il provvedimento scatta con effetto immediato e non ammette deroghe: il blocco ai cancelli della base aerea coinvolge senza eccezioni le auto utilizzate dal personale militare, dai dipendenti civili, dai contoterzisti e persino dai taxi di passaggio. L'ennesima dimostrazione di come la corsa al software e all'auto connessa stia irrimediabilmente trasformando le quattro ruote in una rischiosa pedina sullo scacchiere della strategia globale.