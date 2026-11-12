Brooks Glycerin Max 3: ammortizzazione rivoluzionaria per una corsa ottimizzata

Brand leader nella corsa ad alte prestazioni, Brooks Running ha lanciato sul mercato la Glycerin Max 3, nuova evoluzione della linea Glycerin Max. Forte del comfort e della fluidità che hanno reso i modelli precedenti tra i preferiti dei runnesr, la nuova versione porta ancora più avanti l’esperienza di corsa ammortizzata del brand, con perfezionamenti studiati nei minimi dettagli.
DNA RISE Tuned e GlideRoll per un comfort di livello superiore
Al centro della tecnologia di Glycerin Max 3 c’è DNA RISE Tuned, la nuovissima e innovativa tecnologia di ammortizzazione sviluppata da Brooks: una struttura a celle di due diverse densità che offre morbidezza fasciante all’impatto e un ritorno di energia reattivo in fase di stacco, per un equilibrio tra protezione e prestazioni. A questa si affianca l’iconica GlideRoll Rocker, pensata per accompagnare il piede in una transizione naturale dal tallone alla punta. In Glycerin Max 3 la geometria dell’intersuola è stata ulteriormente affinata per rendere la falcata ancora più fluida, così da mantenere il ritmo e concentrarsi solo sul piacere della corsa. Grazie all'aggiunta di TPEE nel processo di infusione di azoto, GLYCERIN MAX 3 si afferma come assoluto riferimento nel segmento delle scarpe a massima ammortizzazione.
© Brooks Running Press Office
Una calzata calibrata sui feedback dei runners
Anche la calzata è stata rivista a partire dai numerosi feedback raccolti tra i runners. La tomaia aggiornata e un maggiore contenimento dal tallone all’avampiede rendono la scarpa più confortevole e sicura, senza rinunciare all’ampio spazio anteriore apprezzato nelle corse più lunghe.
“Con Glycerin Max 3 abbiamo portato ancora più avanti un modello che i runners hanno già premiato. Non abbiamo stravolto ciò che funzionava: siamo partiti dai loro feedback e abbiamo lavorato sui dettagli, per una corsa più morbida e fluida e una calzata più sicura. È la scarpa per chi cerca il massimo comfort, dall’allenamento quotidiano alle corse di recupero fino alle lunghe distanze, chilometro dopo chilometro”. (Francesco Caroni - Key Account Manager e Product Champion di Brooks Running Italia)
Glycerin Max 3 (stack 45 mm / 39 mm, drop 6 mm) è disponibile nella versione donna (120505) in colorazione 126 White/HyperIris/Coral e nella versione uomo (110516) in colorazione 070 Blanc/TechnoBlue/Charcoal. È acquistabile dal 1° novembre su https://www.brooksrunning.com e presso i rivenditori partner selezionati al prezzo consigliato di duecento euro.
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A proposito di Brooks Running
Brooks Running è brand leader nella categoria performance running che sviluppa e realizza prodotti dedicati alla corsa che aiutano i runners a vivere al meglio la propria esperienza di movimento: dagli allenamenti quotidiani al giorno della gara. Fondata nel 1914, Brooks Running è una società sussidiaria di Berkshire Hathaway Inc. e ha sede globale a Seattle. Presente in oltre 50 Paesi supporta i runner di tutto il mondo fornendo tutta l’attrezzatura tecnica necessaria per la corsa e offrendo esperienze innovative. Visita https://www.brooksrunning.com per maggiori informazioni o segui i social i canali social di Brooks Running.
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