Brooks Glycerin Max 3: ammortizzazione rivoluzionaria per una corsa ottimizzata

“Con Glycerin Max 3 abbiamo portato ancora più avanti un modello che i runners hanno già premiato. Non abbiamo stravolto ciò che funzionava: siamo partiti dai loro feedback e abbiamo lavorato sui dettagli, per una corsa più morbida e fluida e una calzata più sicura. È la scarpa per chi cerca il massimo comfort, dall’allenamento quotidiano alle corse di recupero fino alle lunghe distanze, chilometro dopo chilometro”. (Francesco Caroni - Key Account Manager e Product Champion di Brooks Running Italia)