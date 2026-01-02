Logo SportMediaset

BYD batte Tesla: è il primo costruttore di auto elettriche

Il marchio cinese - ormai vero e proprio colosso dell'automotive - supera l'azienda texana che non ha avuto un anno particolarmente felice

di Redazione Drive Up
02 Gen 2026 - 12:50
Un risultato forse non così inatteso ma che certamente stimola qualche riflessione. Perché se BYD è riuscita a vendere più auto elettriche di Tesla - marchio sostenuto da una reputazione inscalfibile e da una quotazione in borsa da primato - significa che la Cina gioca allo stesso livello di tutti i costruttori Occidentali. Anzi: il suo primato sulle auto elettriche è ormai certificato dai risultati.
Tesla giù
I problemi per Tesla sembrano sommarsi. Negli ultimi dodici mesi l'azienda di Elon Musk ha consegnato 1.640.752 vetture. Di queste, 1.583.359 sono Model 3/Y e le restanti 57.393 suddivise tra Model S/X e Cybertruck. Leggendo i dati tra le righe, si può comprendere il primo problema "di fondo": la gamma prodotto è troppo limitata. Se la berlina e il SUV medio continuano a convincere - seppur la loro "anzianità" inizi a stancare alcuni clienti - la linea di lusso non incontra in egual modo il gusto e le aspettative. Il Cybertruck si è rivelato un flop. La "discesa in campo" di Elon Musk in politica potrebbe aver alienato una parte degli automobilisti, compromettendo le vendite nel medio periodo.
BYD su
L'opposto del gigante cinese BYD che chiuderà il 2025 con 2,26 milioni di veicoli elettrici consegnati nel mondo. Attenzione però, perché l'azienda fondata nel 1995 non commercializza soltanto EV e la presenza di ibride nella gamma porta il totale a 4.602.436 automobili vendute in dodici mesi. Considerando la sua ridotta - nel tempo - presenza sui mercati internazionali, il risultato rende l'idea della vivacità e delle capacità industriali a disposizione. Se Tesla piange, gli europei di certo non ridono. Il 2026 potrebbe riservare altre sorprese in questo senso.

