Collaborazioni I 75 anni dei Carabinieri con Alfa Romeo

Sono 75 anni che Alfa Romeo e i Carabinieri collaborano per rendere le strade e le città italiane più sicure. Una storia che affonda le sue radici nel 1951, quando la Casa di Arese consegna il fuoristrada 1900 M "Matta" e prosegue oggi con la consegna di una speciale Giulia Quadrifoglio verde da 520 CV. Una delle auto più veloci nella lunga e gloriosa storia delle Gazzelle del Nucleo Radiomobile. La consegna della Giulia QV è stata effettuata in occasione dell'evento Arma 1814 Ski Challenge di Selva di Val Gardena. Un'occasione che anticipa di pochi giorni l'inizio dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, quando tutte le Forze Armate saranno chiamate a un importante lavoro di presidio per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione. La Giulia QV sarà però utilizzata per il trasporto rapido di organi e sangue in circostanze di emergenza