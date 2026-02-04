1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Collaborazioni

I 75 anni dei Carabinieri con Alfa Romeo

Sono 75 anni che Alfa Romeo e i Carabinieri collaborano per rendere le strade e le città italiane più sicure. Una storia che affonda le sue radici nel 1951, quando la Casa di Arese consegna il fuoristrada 1900 M "Matta" e prosegue oggi con la consegna di una speciale Giulia Quadrifoglio verde da 520 CV. Una delle auto più veloci nella lunga e gloriosa storia delle Gazzelle del Nucleo Radiomobile. La consegna della Giulia QV è stata effettuata in occasione dell'evento Arma 1814 Ski Challenge di Selva di Val Gardena. Un'occasione che anticipa di pochi giorni l'inizio dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, quando tutte le Forze Armate saranno chiamate a un importante lavoro di presidio per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione. La Giulia QV sarà però utilizzata per il trasporto rapido di organi e sangue in circostanze di emergenza

04 Feb 2026 - 10:53
6 foto
75 anni
carabinieri
alfa romeo
alfa romeo giulia

Ultimi video

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

15:51
La puntata del 29 gennaio #DriveUp

La puntata del 29 gennaio #DriveUp

01:57
Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

02:00
Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

02:27
Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

01:58
Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

02:50
Aston Martin DBX S, pura potenza

Aston Martin DBX S, pura potenza

02:06
Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

01:44
L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

01:30
La Formula E ritrova Miami

La Formula E ritrova Miami

00:21
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:46
Lancia al Rally Monte-Carlo

Lancia al Rally Monte-Carlo

01:30
Mazda CX-6e

Mazda CX-6e

02:31
Il suv più estremo di Aston Martin

Il suv più estremo di Aston Martin

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

I più visti di Drive Up

BYD: la mega fabbrica europea è operativa

Il GPL verso l'addio all'Europa

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

Ufficiale: la Cina vieta le maniglie a scomparsa

Milano, caos Olimpiadi: tutte le strade chiuse (visibili su Google Maps)

Il 2035 non sarà tutto elettrico