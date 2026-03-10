Nba: Gilgeous-Alexander trascina Okc contro Denver, Clippers ok

10 Mar 2026 - 11:18

Oklahoma City batte ancora - per la terza volta in stagione - Denver con il punteggio di 129-126 grazie a una tripla di Gilgeous-Alexander a meno di 3 secondi dalla sirena finale. L'Mvp in carica trascina i campioni Nba (privi di Holmgren, Hartenstein e Jalen Williams) sfiorando la tripla doppia da 35 punti, 15 assist e 9 rimbalzi. Dalla parte opposta Jokic non è da meno con una prestazione da 32 punti, 14 rimbalzi e 13 assist, ottimo anche il contributo di Gordon da 23 punti e 10 rimbalzi. Nelle altre partite disputate nella notte Nba New York cade contro i Clippers 126-118, protagonista assoluto Leonard con 29 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Inutili per i Knicks i 35 punti con 12 rimbalzi di Towns. A Est sorride anche Cleveland che la spunta contro Philadelphia 115-101. Harden è il miglior realizzatore con 21 punti e 5 rimbalzi e 5 assist. Nelle altre partitre Brooklyn supera Memphis 126-115 mentre Utah regola Golden State 119-116.

