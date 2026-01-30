BMW ha un nuovo logo

BMW ha deciso di ritoccare uno dei simboli più riconoscibili dell’automobile mondiale senza trasformarlo in un manifesto. Il nuovo logo, già apparso in sordina su alcuni modelli recenti, diventerà presto lo standard su tutta la gamma. A colpo d’occhio sembra identico, ma è proprio lì che sta il punto.

Ritocchi

Scompaiono alcune tridimensionalità, le superfici diventano più nette, il disegno più essenziale. Il risultato è un emblema che dialoga meglio con il linguaggio visivo contemporaneo, fatto di schermi, interfacce digitali e superfici pulite, senza rinnegare la propria storia.È una scelta coerente con il momento che attraversa il marchio.

Elettriche

L’elettrificazione, il software, i servizi digitali hanno spostato il baricentro dell’auto contemporanea, e anche i simboli devono adattarsi. Non per stupire, ma per restare leggibili. Lo stesso approccio verrà esteso anche al logo M, che seguirà la stessa logica di micro-evoluzione.