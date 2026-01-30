Norme

Droghe alla guida: bocciata la tolleranza zero

La Corte costituzionale mette fine all’automatismo. Non basta più risultare positivi a un test, serve dimostrare un pericolo reale per la sicurezza stradale

di Redazione Drive Up
30 Gen 2026 - 09:09
© ansa

© ansa

La Consulta ridisegna l’applicazione dell’articolo 187 del Codice della strada e smonta uno dei pilastri più controversi della riforma del 2024. La guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti non è più, da sola, sufficiente per far scattare la sanzione. Il reato torna a essere legato al rischio concreto. Può essere punito solo chi si mette al volante in condizioni tali da compromettere davvero la sicurezza della circolazione.
Fine dell’automatismo
La riforma aveva scelto la linea dura: positività accertata, denuncia immediata, senza distinguere tra tracce residue e alterazione effettiva. Una scorciatoia giuridica che non teneva conto dei tempi di assorbimento, delle soglie e della reale incidenza sulla guida. La Corte non cancella la norma, ma ne impone una lettura costituzionalmente orientata. La semplice presenza - dunque - di una sostanza non basta, serve che quantità e qualità siano scientificamente idonee a ridurre le capacità di controllo del veicolo.
Cosa cambia nei controlli
Nei controlli su strada e nei procedimenti giudiziari tornano centrali la tossicologia e la valutazione del caso concreto. L’accusa dovrà dimostrare la pericolosità effettiva della condotta, non limitarsi al dato biologico. Le sanzioni restano severe, ma il il diritto penale colpisce il rischio reale, non la semplice rilevabilità. Un cambio di paradigma che sposta l’attenzione dalla quantità di sostanza al comportamento e alle sue conseguenze sulla sicurezza.

Ti potrebbe interessare

videovideo
droghe
guida
tolleranza
codice della strada

Ultimi video

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

15:51
La puntata del 29 gennaio #DriveUp

La puntata del 29 gennaio #DriveUp

01:57
Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

02:00
Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

02:27
Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

01:58
Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

02:50
Aston Martin DBX S, pura potenza

Aston Martin DBX S, pura potenza

02:06
Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

01:44
L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

01:30
La Formula E ritrova Miami

La Formula E ritrova Miami

00:21
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:46
Lancia al Rally Monte-Carlo

Lancia al Rally Monte-Carlo

01:30
Mazda CX-6e

Mazda CX-6e

02:31
Il suv più estremo di Aston Martin

Il suv più estremo di Aston Martin

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

I più visti di Drive Up

Jason Statham: un vero appassionato di automobili

Perché il rally di Monte Carlo è stato un successo per Lancia

Perché questa Ferrari 250 GT è unica

L'incredibile scorta che il Qatar ha inviato a Milano

Gli auguri di Porsche a Mercedes

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:02
Colpo di scena Goretzka: lascia il Bayern ma non ora
11:01
Audi: svolta plug-in per le sportive
10:59
Alcaraz chiama il medico per i crampi, Zverev si infuria e tira in mezzo anche Sinner: "Stro**ate, li state proteggendo"
10:56
Il Fenerbahce fra Lookman e Nkunku, il Milan spera nell'assist per anticipare il colpo Mateta
10:55
LEGO Icons Ferrari F2004 Michael Schumacher: celebrazione di una leggenda, anzi due