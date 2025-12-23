Blackout a San Francisco, le Tesla continuano a circolare senza semafori

Nel corso del blackout che ha interessato oltre 130.000 residenti di San Francisco, a causa di un incendio in una sottostazione elettrica, diversi quartieri si sono ritrovati senza semafori in una giornata di traffico intenso. In questo contesto, alcuni servizi di mobilità autonoma hanno sospeso le attività per ragioni di sicurezza.

Avanti tutta

Secondo quanto riportato nella nota diffusa da Tesla, i veicoli dotati di Full Self-Driving (Supervised) hanno invece continuato a circolare senza interruzioni. Il sistema, basato esclusivamente sulla visione artificiale tramite telecamere e intelligenza artificiale, avrebbe interpretato correttamente gli incroci non segnalati come stop a quattro vie, adottando una condotta prudente e conforme al codice della strada.

Affidabilità

L’episodio di San Francisco rappresenta un caso di studio sull’affidabilità dei sistemi di guida avanzata in situazioni di emergenza, evidenziando come l’autonomia non dipendente dall’infrastruttura possa garantire continuità operativa anche in condizioni urbane critiche.