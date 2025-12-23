Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Tecnologie

Blackout a San Francisco, le Tesla continuano a circolare senza semafori

Durante l’interruzione di corrente che ha colpito ampie zone di San Francisco, i veicoli Tesla equipaggiati con il sistema Full Self-Driving (Supervised) hanno mantenuto la piena operatività. Un episodio che mette in evidenza il comportamento dei sistemi di guida assistita in assenza di infrastrutture urbane funzionanti

di Redazione Drive Up
23 Dic 2025 - 17:38
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Nel corso del blackout che ha interessato oltre 130.000 residenti di San Francisco, a causa di un incendio in una sottostazione elettrica, diversi quartieri si sono ritrovati senza semafori in una giornata di traffico intenso. In questo contesto, alcuni servizi di mobilità autonoma hanno sospeso le attività per ragioni di sicurezza.
Avanti tutta
Secondo quanto riportato nella nota diffusa da Tesla, i veicoli dotati di Full Self-Driving (Supervised) hanno invece continuato a circolare senza interruzioni. Il sistema, basato esclusivamente sulla visione artificiale tramite telecamere e intelligenza artificiale, avrebbe interpretato correttamente gli incroci non segnalati come stop a quattro vie, adottando una condotta prudente e conforme al codice della strada.
Affidabilità
L’episodio di San Francisco rappresenta un caso di studio sull’affidabilità dei sistemi di guida avanzata in situazioni di emergenza, evidenziando come l’autonomia non dipendente dall’infrastruttura possa garantire continuità operativa anche in condizioni urbane critiche.

blackout
san francisco
tesla
semafori

Ultimi video

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

00:16
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:33
BMW Art Car World Tour

BMW Art Car World Tour

01:40
Rolls-Royce Phantom Centenary

Rolls-Royce Phantom Centenary

01:44
Tornare a vincere

Tornare a vincere

15:50
La puntata del 18 dicembre #DriveUp

La puntata del 18 dicembre #DriveUp

02:35
Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

02:00
Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

01:59
Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

02:19
Fiat Dino Spider, un sacco bella

Fiat Dino Spider, un sacco bella

02:10
Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

02:28
Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

01:34
L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

01:17
Geely Auto Talks

Geely Auto Talks

01:21
Nuova Citroën ELO

Nuova Citroën ELO

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

I più visti di Drive Up

Jake Paul vs Joshua: lo youtuber può consolarsi con un garage da sogno

La Ford nucleare con 8 mila chilometri di autonomia (che ha ispirato Fallout)

La collezione di supercar di Jake Paul

Sessant’anni senza auto nuove: il paradosso di Cuba

Germania: crollano le esportazioni di auto verso gli USA

Vi ricordate della Fiat Ritmo Abarth?

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:05
Olimpia Milano a corto di energie, a Dubai arriva il secondo ko consecutivo
19:02
Milano Cortina: assoluti di salto ultimo test per il trampolino di Predazzo
Maurizio Sarri
18:54
Col mercato sbloccato Sarri punta a nuovi innesti: dal mediano alla punta, i nomi
18:54
Il Pisa prepara la svolta: Juve decisiva per Gilardino, è pronto Ancelotti Jr.
18:46
Napoli, Marianucci in uscita: lo vuole il Toro