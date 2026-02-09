Industria

Da dove arriva il litio per le batterie?

È il metallo che rende possibile la mobilità elettrica, ma la sua estrazione avviene in pochi luoghi chiave del pianeta e ha un costo ambientale e sociale che spesso resta fuori dal dibattito sulla transizione energetica

di Tommaso Marcoli
09 Feb 2026 - 07:25
© Getty Images

© Getty Images

Il litio è diventato una risorsa strategica globale. La domanda è esplosa con la diffusione delle auto elettriche e dei sistemi di accumulo, ma la sua disponibilità non è né infinita né distribuita in modo uniforme. Gran parte del “litio per le batterie” arriva da territori remoti e fragili, dove l’equilibrio tra sviluppo industriale e tutela ambientale è sempre più sottile.
Da dove arriva il litio e quante riserve ci sono
Una quota rilevante del litio mondiale proviene dal cosiddetto triangolo del litio, l’area andina condivisa da Argentina, Cile e Bolivia. In particolare l’Argentina possiede circa il 15% delle riserve globali, concentrate negli altipiani della Puna, tra Salta, Catamarca e Jujuy. Qui il litio non si trova in miniere tradizionali, ma disciolto nelle salamoie sotterranee dei grandi salares, come il Salar del Hombre Muerto.
Perché tutti lo vogliono
La domanda è triplicata dal 2017 e potrebbe crescere di quasi cinque volte entro il 2030, spinta soprattutto dall’industria automobilistica elettrica. Questo squilibrio sta accelerando l’apertura di nuovi progetti estrattivi, spesso in aree finora poco antropizzate. Il metodo più diffuso per estrarre litio nei salares andini è basato sull’evaporazione della salamoia in grandi vasche a cielo aperto. È un processo lento e relativamente economico, ma estremamente idrovoro: per una singola batteria per auto elettrica possano servire fino a 150 mila litri d’acqua.
Quali sono le conseguenze ambientali
In regioni aride come la Puna, dove ogni equilibrio ecologico dipende dalla disponibilità idrica, questo prelievo rappresenta una criticità enorme. Anche se la maggior parte dell’acqua utilizzata è salamoia non potabile, una quota significativa proviene dalle falde di acqua dolce, fondamentali per fauna, agricoltura e comunità locali. Singoli progetti possono sembrare sostenibili, ma la somma delle estrazioni potrebbe spingere l’intero sistema oltre un punto di non ritorno. Il litio è al centro della transizione energetica globale, ma la sua estrazione rischia di spostare i costi del progresso verde su territori lontani dai mercati che ne traggono beneficio.

videovideo
litio
batteria al litio
batterie
auto elettriche
auto elettrica
mobilita elettrica
transizione energetica

