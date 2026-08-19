Formula 1, infortunio al polso per Hadjar: Lawson pronto a sostituirlo nel GP di Olanda

19 Ago 2026 - 12:19
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Con ogni probabilità, Isack Hadjar dovrà saltare il Gran Premio di Olanda dopo la pausa estiva. Il pilota francese della Red Bull ha subito un infortunio al polso e difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per la gara di Zandvoort. 

Secondo quando riportato dai media olandesi, Hadjar si sarebbe infortunato in palestra durante una sessione di allenamento in cui stava preparando proprio la gara in Olanda, dove un anno fa era andato a podio per la prima e unica volta in carriera. 

Al suo posto, pronto Liam Lawson con la Red Bull, mentre Yuki Tsunoda potrebbe passare da riserva al volante della Racing Bulls. 

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