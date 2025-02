Aston Martin torna in pista con Valkyrie, al via la sfida per la gloria di Le Mans

Adrian Hallmark, CEO di Aston Martin Lagonda, ha dichiarato: "Questo è un momento di orgoglio per Aston Martin. Tornare a lottare per gli obiettivi assoluti della 24 Ore di Le Mans è un elemento in linea con i nostri valori e segna una tappa fondamentale nel nostro percorso automobilistico. Essendo l'unica hypercar nata dalla strada a sfidare i vertici delle corse di auto sportive sia nel WEC che nell'IMSA, Valkyrie incarna il nostro intramontabile ethos sportivo, che ha contraddistinto il marchio per più di un secolo."