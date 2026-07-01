Anche Toyota parteciperà al Rally di Roma

Il countdown per uno degli appuntamenti più spettacolari e prestigiosi della stagione rallistica nazionale e internazionale sta per iniziare. Dal 3 al 5 luglio 2026, le strade del Lazio ospiteranno il Rally di Roma Capitale, quarto round del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) Sparco e valido come terza tappa del FIA European Rally Championship (ERC).

Toyota presente

Ai nastri di partenza dell'evento romano si presenta in prima linea il team ufficiale Toyota Gazoo Racing Italy, forte degli eccellenti riscontri cronometrici e tecnici ottenuti soltanto lo scorso fine settimana sulle speciali del Rally Internazionale Casentino, utilizzato come severo banco di prova pre-gara. Il reparto corse di Toyota Motor Italia punterà con decisione sui suoi due equipaggi di punta, entrambi al volante delle competitive GR Yaris Rally2.

Di primo livello

I riflettori saranno puntati in primis su Simone Campedelli e Tania Canton: la coppia romagnola, a cui sarà affidata la vettura gommata con fornitura ufficiale Pirelli, si presenta all'ombra del Colosseo con il morale altissimo, galvanizzata dalla netta vittoria assoluta conquistata sugli asfalti aretini dopo 118 chilometri di prove speciali. Accanto a loro, l'equipaggio transalpino composto da Benjamin Boulenc e Chloé Barozzi cercherà di dare continuità al proprio percorso di crescita e apprendimento nel campionato tricolore.

Spettacolo unico

Il programma del Rally di Roma Capitale 2026 si preannuncia memorabile sia per i piloti che per il pubblico, unendo l'agonismo puro a cornici storiche uniche al mondo. L'evento entrerà nel vivo venerdì 3 luglio con la scenografica sfilata delle vetture dal quartiere EUR fino al cuore monumentale della città. Il gran finale si consumerà in Via della Conciliazione: il podio d'arrivo, posizionato dinanzi alla Basilica di San Pietro, sarà suggellato alle ore 18:30 dal sorvolo celebrativo della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori.