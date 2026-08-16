Manovre rossonere

Milan, ipotesi inserimento per Mora del Porto: nome sul tavolo nell'ambito dell'affare-Gimenez

Il trequartista classe 2007 potrebbe essere l'uomo giusto per dare fantasia e qualità ad Amorim

16 Ago 2026 - 13:16
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Il Milan guarda con interesse a Rodrigo Mora. Il trequartista portoghese classe 2007 del Porto nelle ultime settimane è stato vicinissimo alla Roma. La trattativa tra i lusitani e i giallorossi però ha trovato un raffreddamento nei giorni scorsi, mentre i rossoneri hanno parlato del giocatore con i portoghesi nell'ambito dell'affare che dovrebbe portare Santiago Gimenez a vestire la maglia dei Dragões. Non c'è ancora una trattativa per il fantasista, ma il nome è sul tavolo e stuzzica la dirigenza rossonera per età e potenziale e anche il tecnico Amorim, che è portoghese come lui e lo conosce benissimo. Di certo i contatti tra i due club aiutano...

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La lite

 E ad aiutare il Milan potrebbero essere anche gli stracci che stanno volando tra l'avvocato di Mora e Francesco Farioli, suo allenatore. Il legale ha dichiarato: "Rodrigo Mora non rientra nelle idee di Farioli e questo rappresenta un problema, soprattutto per un ragazzo di 18 o 19 anni ancora in fase di crescita, per il quale il calcio non è soltanto una professione, ma anche la sua vita e la sua gioia. Il Rodrigo che ho incontrato è una persona triste. Vuole lottare, ma vuole anche giocare. Ha capito chiaramente di essere diventato la terza scelta". Farioli l'ha presa malissimo, per usare un eufemismo, e ha risposto piccatissimo: "Ho letto anche i commenti. Alla gente piace creare narrazioni. Questa persona non mi ha mai parlato, non sa se Rodrigo sia la prima, la seconda o la terza opzione. Questo genere di cose non aiutano nessuno. Quando una persona vicina parla e prende certe posizioni, non mette in buona luce la persona di cui dovrebbe prendersi cura. Rodrigo Mora è stato al centro delle discussioni fin dalla scorsa stagione, soprattutto nella prima metà. C'è la voglia di creare una narrazione e una storia". Una situazione quantomeno bollente, che potrebbe favorire l'addio del giocatore al Porto anche nell'immediato.

Le cifre

 Rodrigo Mora è valutato circa 50 milioni di euro dal suo club, che però come osservato nella trattativa con la Roma è disposto anche a sedersi al tavolo delle trattative per cercare una formula creativa per favorire l'affare. I giallorossi sono stati a un passo dall'ingaggio con una forma particolarissima: 25 milioni subito più 50% della rivendita, con l'opzione di poter pagare altri 25 l'anno prossimo per cancellare la suddetta percentuale. La trattativa si è momentaneamente arenata perché il Porto voleva l'obbligo di pagare i secondi 25 milioni e la Roma ha virato su Fofana e Luis Henrique

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