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Test drive

La nuova Skoda Peaq è il SUV elettrico del futuro

Con Peaq, Skoda intende raggiungere nuove vette in termini di tecnologia, contenuti, dimensioni. La Skoda più grande mai costruita è un SUV lungo quasi 4 metri e 90 ha lo spazio di un loft e, dopo Enyaq ed Elroq, deve consolidare il percorso verso le emissioni zero. Strada non semplice, sicuramente in salita e sotto le grigie nubi di un tempo infelice per l’automobile europea. La Peaq 90x rappresenta il vertice della gamma per il grande SUV: ha la trazione integrale, 300 CV e un'autonomia superiore ai 600 km. I tecnici di Skoda sono riusciti, in un test sperimentale, a percorrere 932 km senza ricaricare. Si tratta di un ottimo risultato ottenuto però su un percorso studiato su misura e con uno stile di guida particolarmente conservativo. Nell'uso comune e quotidiano, difficile replicare tale record ma 500 km senza mai fermarsi sono davvero alla portata. La guida è molto piacevole, reattiva e agile.

22 Set 2026 - 14:41
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