Anche Mercedes entra nel Wec: nel 2025 due LMGT3 con Iron Lynx

Andrea Piccini, Team Principal e CEO di Iron Lynx: "Siamo estremamente orgogliosi di accogliere Mercedes-AMG come partner. Oltre a essere un marchio straordinario, sono altamente motivati, determinati e affamati di successo. Con un sostegno così forte, sono certo che saremo in grado di partire subito forte e di essere competitivi fin dall'inizio. Non vediamo l'ora di ricevere le nostre nuove auto da corsa Mercedes-AMG LMGT3, di iniziare il lavoro di preparazione per il 2025 e di continuare il nostro impegno nel FIA World Endurance Championship e nella 24 Ore di Le Mans. Le gare di endurance sono radicate nel nostro DNA e il FIA WEC ne rappresenta sicuramente l'apice, quindi siamo onorati ed entusiasti di farne parte ancora una volta".