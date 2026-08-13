EUROPEI ATLETICA

Eloisa Coiro conquista la finale degli 800 donne nei Campionati Europei

La neo primatista italiana vola con un altro eccellente crono. La favorita svizzera Werro inizialmente eliminata per una caduta ma poi riammessa

di Redazione Sprintnews
13 Ago 2026 - 14:06
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© Grana/Fidal

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Eloisa Coiro ha chiuso in terza posizione con il tempo 1'57"74 la seconda semifinale degli 800 metri donne, dei Campionati Europei di Birmingham, a pochissimi centesimi dal suo fresco primato nazionale fatto in batteria con 1'57"56, e ha conquistato il diritto a disputare una finale di assoluto valore mondiale dove avrebbe potuto anche sognare in grande se la favoritissima svizzera Audrey Werro, accreditata del miglior tempo dell'anno ed eliminata nella prima semifinale a causa di una rovinosa caduta, che l'ha poi fatta terminare mestamente ultima in 2'35"35, non fosse dopo stata riammessa a seguito di un reclamo.  

La gara della 25enne mezzofondista romana è stata vinta dalla britannica campionessa olimpica Keely Hodgkinson in 1'57"38, davanti all'olandese Femke Bol Broeders seconda in 1'47"46, e queste due atlete sembrano realisticamente imbattibili e si contenderanno certamente il titolo con la Werro se non risentirà della caduta odierna, domani sera alle 22,46 ora italiana, ma per l'azzurra ci sarà in ogni caso l'enorme soddisfazione di competere in un contesto di assoluto valore mondiale, visto che queste tre atlete sono nelle prime tre posizioni stagionali mondiali a livelli di tempi, con la svizzera prima della lista, che ha addirittura sfiorato di 52 centesimi con 1'53"80 il record del mondo della ceca Jarmila Kratochvílová, stabilito nel 1983 con 1'53"28.

Perfetta peraltro la tattica mostrata nella prova dall'italiana, allenata da Emilio De Bonis, che si è mantenuta intorno alla quinta posizione sino all'ultimo rettilineo, per poi far valere il suo eccellente spunto finale che l'ha portata a terminare praticamente attaccata alle due fenomenali atlete davanti.

© Grana/Fidal

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Nel primo turno dei 200 metri maschili ottima impressione del debuttante assoluto in maglia azzurra, il campione italiano degli Assoluti di Firenze Filippo Dezza, che ha vinto la sua batteria con il tempo di 20"60 ed è volato nelle semifinali di questa sera con il miglior crono tra i migliori 12, stesso diritto acquisito da Eduardo Longobardi secondo nella sua prova in 20"91 ma con un fortissimo vento contro di -3,4 m/s.

Obiettivo finale raggiunto anche dai tre italiani impegnati nei 3.000 siepi uomini, con Osama Zoghlami che ha vinto la sua semifinale in 8'34"52, mentre il gemello Ala e Yassin Bouih si sono piazzati rispettivamente ottavo e settimo nell'altra con i tempi di 8'36"52 e 8'36"25.

Nel salto in alto donne ottima prova di Asia Tavernini che ha superato al secondo tentativo la quota di 1,91 della qualificazione diretta alla finale, così come Idea Pieroni mentre è stata invece eliminata l'altra azzurra Marta Morara con 1,88.

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