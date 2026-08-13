Eloisa Coiro conquista la finale degli 800 donne nei Campionati Europei

La gara della 25enne mezzofondista romana è stata vinta dalla britannica campionessa olimpica Keely Hodgkinson in 1'57"38, davanti all'olandese Femke Bol Broeders seconda in 1'47"46, e queste due atlete sembrano realisticamente imbattibili e si contenderanno certamente il titolo con la Werro se non risentirà della caduta odierna, domani sera alle 22,46 ora italiana, ma per l'azzurra ci sarà in ogni caso l'enorme soddisfazione di competere in un contesto di assoluto valore mondiale, visto che queste tre atlete sono nelle prime tre posizioni stagionali mondiali a livelli di tempi, con la svizzera prima della lista, che ha addirittura sfiorato di 52 centesimi con 1'53"80 il record del mondo della ceca Jarmila Kratochvílová, stabilito nel 1983 con 1'53"28.