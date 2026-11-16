Alpine prepara la versione "rally" della A290

L'Alpine A290 è la sportiva compatta elettrica più venduta d'Europa. Piace per il suo stile retrò, la versatilità d'utilizzo, l'ottima dinamica di guida e l'autonomia più che sufficiente per un utilizzo quotidiano. Estetica e adattabilità a parte, tutti gli altri elementi riceveranno un importante aggiornamento per il 2027.

Più potente

La novità più interessante è l'arrivo di una versione da 300 CV con trazione integrale. Due motori elettrici che trasformerebbero la piccola francesina in un diavolo ad alte prestazioni pronto per una prova speciale del rally. La configurazione glielo permetterebbe davvero e chissà che i tecnici di Alpine non abbiano messo qualche modalità di guida specifica. Magari con l'esclusione del controllo della trazione per andare di traverso, dove e quando possibile. S'intende.

Fa anche più strada

Nel corso del nuovo anno dovrebbe debuttare anche un secondo allestimento da 250 CV. Dunque il marchio di Dieppe sembra aver deciso di puntare con più serietà e convinzione sul divertimento di guida. Non è solo una questione di potenza: un'elettrica per poter essere sfruttabile deve garantire una buona autonomia, a prescindere dal livello delle prestazioni. Consci di questa necessità, i tecnici francesi hanno integrato una nuova batteria da 56 kWh che assicura almeno 400 km con una singola carica.