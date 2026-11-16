Inter, Chivu: "Il paragone con Mou mi imbarazza, lui un grande mentre io... Scudetto? Non temo nessuno"

16 Nov 2026 - 15:01
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"Essere paragonato a Mourinho per me è troppo, mi mette troppo in imbarazzo. Lui è un grande, io ho appena iniziato, è il mio secondo anno tra i professionisti in Serie A. Spero di avere un pezzo di quello che lui ha vinto, sarei già molto più felice di quanto lo sono in questo momento". Parole di Cristian Chivu dopo aver vinto la Panchina d'oro, L'ultimo allenatore non italiano a ottenere questo riconoscimento fu proprio lo Special One nel 2010. Inter senza rivali? "A me certe etichette non piacciono, è troppo facile parlare di un'Inter strafavorita che deve vincere. L'Inter deve fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni attraverso il lavoro, i risultati e con la consistenza che ha avuto in campionato e in Europa, ovviamente con alti e bassi. Ma serve lavorare e dimostrare, dalle parole ai fatti la strada e lunga e il filo è sottile, vediamo tutti qual è la differenza tra una partita persa, una tragedia, poi ne vinci due e c'è di nuovo esaltazione. Serve trovare un giusto equilibrio, noi come società lo abbiamo trovato da un bel po'. Chi temo di più per lo scudetto? Non temo nessuno. Guardiamo a noi stessi, cerchiamo di battere colpo su colpo e di essere competitivi sapendo che nessuno ti regala nulla né in Serie A, né in Europa, né in Coppa né in Supercoppa".

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