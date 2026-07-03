Novità

La prima immagine della nuova Alpine A110

La prossima generazione della sportiva compatta sarà soltanto elettrica

di Redazione Drive Up
03 Lug 2026 - 15:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Alpine presenterà la nuova generazione della sportiva Alpine A110 al Festival di Goodwood 2026. La novità più importante sarà il passaggio a una completa motorizzazione elettrica: addio 1.8 litri turbo benzina 4 cilindri. Gli appassionati di guida, alla ricerca di un veicolo leggero e ad alte prestazioni, dovranno abituarsi all'idea dell'assenza di rumore. Non ci sono molte altre alternativa, lei è una delle ultime.
Tutta nuova
La prima immagine pubblicata anticipa le forme della sportiva. La linea non sembra cambiare molto rispetto all'attuale A110. Proporzioni compatte, cofano stretto e passo corto. Tutti gli elementi che costituiscono gli elementi della coupé, sembrano essere stati preservati sebbene il cambio di motorizzazione. Costruita sulla base della piattaforma Alpine Performance Platform (APP), la Casa francese ha gli obiettivi chiari, dato che con questo progetto intende "battere tutte le sportive con motore a combustione di oggi".
Esaltante
Secondo quando dichiarato dalla Casa francese, il puro piacere di guida sarà preservato da una struttura costruita per le prestazioni. Grazie alla specifica posizione delle batterie, la distribuzione dei pesi è 40% sull'avantreno e 60% sul retrotreno (esattamente come sulla A110 con motore a combustione). La trazione sarà posteriore - in continuità con la tradizione sportiva del marchio - grazie alla presenza di ben due motori elettrici: uno per ogni ruota. Insomma, la promessa è davvero entusiasmante. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
alpine
auto elettriche

Ultimi video

01:37
L'Editoriale: mercato dell'auto in Europa, trend positivo a maggio

L'Editoriale: mercato dell'auto in Europa, trend positivo a maggio

01:27
La formula E torna nel vivo

La formula E torna nel vivo

03:59
Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf GTI Edition 50

02:11
Audi Nuvolari

Audi Nuvolari

03:01
Ferrari Luce, la prima elettrica del cavallino

Ferrari Luce, la prima elettrica del cavallino

01:19
Campionato Italiano Rally

Campionato Italiano Rally

01:29
La Formula E scende in pista

La Formula E scende in pista

02:28
MG ZS Hybrid

MG ZS Hybrid+

02:06
Lamborghini Urus SE Performante

Lamborghini Urus SE Performante

03:58
Volkswagen Golf GTI Edition 50, la nostra prova su strada

Volkswagen Golf GTI Edition 50, la nostra prova su strada

02:14
Suzuki Bike Day 2026: tra sport, divertimento e solidarietà

Suzuki Bike Day 2026: tra sport, divertimento e solidarietà

02:27
Pikes Peak 2026, il risultato della cronoscalata ad alta quota

Pikes Peak 2026, il risultato della cronoscalata ad alta quota

02:22
Volvo EX60 Cross Country, l'elettrica 4X4 della casa

Volvo EX60 Cross Country, l'elettrica 4X4 della casa

02:13
Renault Megane E-Tech Electric, tante novità tecniche ed estetiche

Renault Megane E-Tech Electric, tante novità tecniche ed estetiche

15:38
La puntata del 1 luglio #DriveUp

La puntata del 1 luglio #DriveUp

01:37
L'Editoriale: mercato dell'auto in Europa, trend positivo a maggio

L'Editoriale: mercato dell'auto in Europa, trend positivo a maggio

I più visti di Drive Up

Scopre una Porsche 911 in fondo al fiume Arno

La Porsche 911 rimasta per anni sotto il fiume Arno

La Macchina Nel Tempo: Porsche - Un mondo a parte

La Macchina Nel Tempo: Porsche - Un mondo a parte

Lamborghini e Ducati verso l'uscita da Volkswagen

Lamborghini alla Milano Design Week

Lamborghini alla Milano Design Week

Lamborghini presenta la Urus SE Performante: evoluzione della specie

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Morejon: "Carlesimo? Io sono un pugile più intelligente"
16:20
Morejon: "Carlesimo? Io sono un pugile più intelligente"
Carlesimo: "Questo non è un match, ma una missione"
16:19
Carlesimo: "Questo non è un match, ma una missione"
Picardi: "Sono prontissimo, contro Forte è la mia grande occasione"
16:19
Picardi: "Sono prontissimo, contro Forte è la mia grande occasione"
Forte: "Un onore affrontare Picardi, ma sarà il ring a parlare"
16:18
Forte: "Un onore affrontare Picardi, ma sarà il ring a parlare"
15:59
Atalanta: vicina la chiusura per Gaetano, incontro in corso con il Cagliari