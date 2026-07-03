La prima immagine della nuova Alpine A110

Alpine presenterà la nuova generazione della sportiva Alpine A110 al Festival di Goodwood 2026. La novità più importante sarà il passaggio a una completa motorizzazione elettrica: addio 1.8 litri turbo benzina 4 cilindri. Gli appassionati di guida, alla ricerca di un veicolo leggero e ad alte prestazioni, dovranno abituarsi all'idea dell'assenza di rumore. Non ci sono molte altre alternativa, lei è una delle ultime.

Tutta nuova

La prima immagine pubblicata anticipa le forme della sportiva. La linea non sembra cambiare molto rispetto all'attuale A110. Proporzioni compatte, cofano stretto e passo corto. Tutti gli elementi che costituiscono gli elementi della coupé, sembrano essere stati preservati sebbene il cambio di motorizzazione. Costruita sulla base della piattaforma Alpine Performance Platform (APP), la Casa francese ha gli obiettivi chiari, dato che con questo progetto intende "battere tutte le sportive con motore a combustione di oggi".

Esaltante

Secondo quando dichiarato dalla Casa francese, il puro piacere di guida sarà preservato da una struttura costruita per le prestazioni. Grazie alla specifica posizione delle batterie, la distribuzione dei pesi è 40% sull'avantreno e 60% sul retrotreno (esattamente come sulla A110 con motore a combustione). La trazione sarà posteriore - in continuità con la tradizione sportiva del marchio - grazie alla presenza di ben due motori elettrici: uno per ogni ruota. Insomma, la promessa è davvero entusiasmante.