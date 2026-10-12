Alpine immagina così la sportiva del futuro

Un tuffo nel passato per nuotare verso il futuro. La prospettiva di Alpine per le sportive si mostra al Salone di Parigi con la concept A310 Vision. Un manifesto che anticipa come potrebbe essere la prossima generazione di vetture del marchio francese ad alte prestazioni: ispirate all'eredità motorsport ma destinate a essere completamente elettriche.

Celebra e anticipa

La formula utilizzata da Alpine è quella del "celebra e anticipa": presentata in concomitanza dei 55 anni della A310 a quattro cilindri e dei 50 della successiva con motore V6, è costruita sulla base della piattaforma APP (Alpine Performance Platform) che ospiterà la prossima A110 elettrica. Attesa nel corso del 2027. Con ogni probabilità, la A310 Vision resterà solo una concpet car senza trovare una corrispondenza in un modello di produzione.

Affilata e aerodinamica

Guardandola s'intuisce subito quanto intenda esprimere potenza e velocità. La linea è affilata, il profilo basso, la coda tronca con l'alettone posteriore: tutti elementi che derivano direttamente dal mondo delle competizioni sportive. Che Alpine conosce molto bene, considerando le partecipazioni nel mondiale Endurance e Formula 1. L'alluminio della carrozzeria a vista e i cerchi in lega con la sagoma della "A" accentuano ancora di più quest'appartenenza.