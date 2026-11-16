Atp Finals 2026, Bolelli-Vavassori: "Peccato per il primo set. Daremo tutto per provare ad andare avanti"

È iniziato con una sconfitta il percorso dei doppisti azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel Gruppo Mark Woodforde delle Nitto Atp Finals 2026. A prevalere, nell'arco di due set, sono stati lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos. “Non abbiamo giocato una brutta partita nonostante il 6-4 6-4. Peccato per il break ed il contro-break del primo set: li avevamo agganciati immediatamente ed il 2-1 sotto lì forse ha cambiato un po’ l’inerzia del parziale. Loro hanno giocato una buona partita, molto solidi, soprattutto Granollers al servizio ci ha concesso molto poco”, ha spiegato Bolelli in zona mista. Gli ha fatto eco anche Vavassori: "Sono due avversari duri. Sapevamo che sarebbe stata difficile ma per fortuna la formula del torneo fa sì che siamo ancora in gara. Daremo tutto nelle prossime partite per provare a centrare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta".