Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Motorsport

Alpine F1: ladri in azione, se fosse spionaggio industriale?

Due persone si sono introdotte di notte nella sede motoristica del team francese a Viry-Châtillon, forzando finestre e serrature prima di sparire nel nulla. Nessun furto, ma resta il sospetto di un tentativo di spionaggio industriale

di Redazione Drive Up
13 Nov 2025 - 08:51
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Due persone si sono introdotte nella sede motoristica del team Alpine di Formula 1, a Viry-Châtillon, senza però rubare nulla. Un episodio anomalo avvenuto intorno alle 22 di lunedì sera, quando i due intrusi hanno infranto una finestra d’ingresso per poi salire al piano superiore, dove si trovano gli uffici del management.
Senza portare via nulla
Secondo quanto emerso, i malintenzionati sembravano conoscere bene la disposizione degli ambienti e si sono diretti con sicurezza verso gli uffici giusti, forzando le serrature e perquisendo accuratamente le stanze. Poi, nel giro di cinque minuti, si sono dileguati nel buio, lasciando dietro di sé solo qualche vetro rotto e molte domande.
Forse spionaggio industriale
Le prime verifiche hanno escluso furti di materiali, computer o documenti. Nessun danno significativo, ma un mistero che le autorità stanno cercando di chiarire. L’ipotesi più discussa è quella di un tentativo di spionaggio industriale, anche se al momento non ci sono prove concrete. Resta il fatto che, in un ambiente competitivo come la Formula 1, dove ogni informazione tecnica può valere milioni, anche una semplice intrusione fa scattare l’allarme.

Ti potrebbe interessare

alpine
alpine f1 team
formula 1
renault
ladri
furto
spionaggio

Ultimi video

04:15
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

15:26
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

02:30
L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

02:06
Essenziale e modernissima: Renault Twingo E-Tech

Essenziale e modernissima: Renault Twingo E-Tech

02:06
Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

02:26
Il cuore pulsante del motore: carburatore DELLORTO

Il cuore pulsante del motore: carburatore DELLORTO

02:39
In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:36
My Dacia Road a Matera

My Dacia Road a Matera

04:41
La storia di Audi nel motorsport

La storia di Audi nelle corse

00:59
SAPEVATE CHE

50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando

05:36
Video elkann

John Elkann: "i piloti pensino a guidare meglio"

01:29
FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

04:15
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

I più visti di Drive Up

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

Ecco come sarà l'Audi di Formula 1 nel 2026

Questa Tesla Model 3 ha due letti, un frigo e tutto il necessario per vivere

FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

BYD consegna le Sealion 7 ai giocatori dell'Inter

L'intelligenza artificiale arriva su Waze (e aiuta a evitare il traffico)

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:31
Juve: l'ex Pjanic in visita alla Continassa
12:20
Lazio, idea Stankovic per la porta
12:18
Dal Milan al fallimento per debiti non saldati per 250 mln: la parabola discendente di Yonghong Li
12:12
Los Angeles 2028, l’atletica si prende tutto
12:08
Cremonese, Terracciano: "Andiamo avanti con equilibrio"