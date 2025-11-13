Due persone si sono introdotte nella sede motoristica del team Alpine di Formula 1, a Viry-Châtillon, senza però rubare nulla. Un episodio anomalo avvenuto intorno alle 22 di lunedì sera, quando i due intrusi hanno infranto una finestra d’ingresso per poi salire al piano superiore, dove si trovano gli uffici del management.

Senza portare via nulla

Secondo quanto emerso, i malintenzionati sembravano conoscere bene la disposizione degli ambienti e si sono diretti con sicurezza verso gli uffici giusti, forzando le serrature e perquisendo accuratamente le stanze. Poi, nel giro di cinque minuti, si sono dileguati nel buio, lasciando dietro di sé solo qualche vetro rotto e molte domande.

Forse spionaggio industriale

Le prime verifiche hanno escluso furti di materiali, computer o documenti. Nessun danno significativo, ma un mistero che le autorità stanno cercando di chiarire. L’ipotesi più discussa è quella di un tentativo di spionaggio industriale, anche se al momento non ci sono prove concrete. Resta il fatto che, in un ambiente competitivo come la Formula 1, dove ogni informazione tecnica può valere milioni, anche una semplice intrusione fa scattare l’allarme.