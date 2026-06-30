Alpine e Lacoste: la collaborazione tra stile e prestazioni

Unica

Denominata "Beware of the Crocodile", l'Alpine Lacoste A290 Rallye è la vera protagonista della collaborazione. Ispirata al rosso della lingua del coccodrillo Lacoste, esprime attraverso questa tonalità il legame con la passione sportiva. Esteticamente, il modello reinterpreta i codici del rally in chiave concept car: passaruota allargati, cerchi dal profilo marcato, parafanghi sporgenti. "Questa collaborazione unisce la tecnicità della competizione, la leggerezza del design e l'eleganza di uno stile senza tempo. Un'auto pensata per la pista, ma con una vera e propria impronta estetica", ha dichiarato Antony Villain, VP Design Alpine.

Rosso passione

L'abitacolo cambia radicalmente aspetto rispetto alle versioni di serie. Il tema è monocromatico, con il rosso a costruire un ambiente immersivo, che vuole restituire l'idea di ritrovarsi all'interno della bocca del coccodrillo. ll logo del rettile è stato replicato 290 volte, come dettaglio - più o meno nascosto - presente sul veicolo. "Unendo le nostre eredità, il nostro know-how e la nostra esigenza creativa, abbiamo immaginato un progetto che celebra l'ingegnosità francese attraverso una visione comune della performance e dell'eleganza", le parole Eric Vallat, CEO di Lacoste.