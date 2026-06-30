Basket, ufficiale l'addio Milano-Messina: "Ha un posto nella storia del club"

Lascio con la soddisfazione di chi sa di aver dato tutto e di aver contribuito a costruire qualcosa che durerà nel tempo" il messaggio che Messina affida in una nota all'ANSA. "Tutto ciò che abbiamo costruito insieme - sottolinea Messina - non sarebbe stato possibile senza la fiducia del signor Giorgio Armani: è stato lui a cercarmi e a credere in un progetto ambizioso, dandomi la libertà e le risorse per realizzarlo. Quella fiducia e quell'affetto non sono mai venuti meno, soprattutto nei momenti più difficili, e per questo gli sono profondamente grato, non solo come allenatore, ma soprattutto come uomo". "Un ringraziamento altrettanto sentito va a Leo Dell'Orco, che ha condiviso ogni passaggio di questo percorso con presenza, lucidità ed entusiasmo - prosegue Messina - Gli auguro di continuare a vincere e a divertirsi con l'Olimpia. Sono grato a tutti coloro che hanno collaborato con me in questi anni: persone che operano spesso dietro le quinte e che rappresentano un patrimonio fondamentale per l'Olimpia".