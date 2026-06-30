Basket, ufficiale l'addio Milano-Messina: "Ha un posto nella storia del club"

30 Giu 2026 - 12:57
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É ufficiale l'addio tra l'EA7 Milano e Ettore Messina. "Ha un posto nella storia del club", scrive il club. "A conclusione di una proficua collaborazione durata sette stagioni, l'Olimpia Milano ringrazia Messina per il lavoro svolto nella duplice veste di allenatore e Presidente delle Basketball Operations e il contributo con cui ha consentito al club di crescere dentro e fuori del campo, a livello tecnico e organizzativo. Sotto la sua guida, l'Olimpia ha conquistato tre scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe, oltre a tornare nel 2021 alle Final Four di EuroLeague dopo 29 anni". "Per tutto questo, Messina occuperà sempre un posto di primo piano nella storia della società. E gli auguriamo il meglio possibile per il suo futuro". "Termina dopo sette anni la mia collaborazione con l'Olimpia Milano.

Lascio con la soddisfazione di chi sa di aver dato tutto e di aver contribuito a costruire qualcosa che durerà nel tempo" il messaggio che Messina affida in una nota all'ANSA. "Tutto ciò che abbiamo costruito insieme - sottolinea Messina - non sarebbe stato possibile senza la fiducia del signor Giorgio Armani: è stato lui a cercarmi e a credere in un progetto ambizioso, dandomi la libertà e le risorse per realizzarlo. Quella fiducia e quell'affetto non sono mai venuti meno, soprattutto nei momenti più difficili, e per questo gli sono profondamente grato, non solo come allenatore, ma soprattutto come uomo". "Un ringraziamento altrettanto sentito va a Leo Dell'Orco, che ha condiviso ogni passaggio di questo percorso con presenza, lucidità ed entusiasmo - prosegue Messina - Gli auguro di continuare a vincere e a divertirsi con l'Olimpia. Sono grato a tutti coloro che hanno collaborato con me in questi anni: persone che operano spesso dietro le quinte e che rappresentano un patrimonio fondamentale per l'Olimpia".

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