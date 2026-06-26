Curiosità

Questa villa da 85 milioni ha 4 Aston Martin in garage

Progettata dall'architetto Aldo Stark, s'ispira in ogni suo dettaglio all'universo di 007

di Redazione Drive Up
26 Giu 2026 - 14:15
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© Ufficio Stampa

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Bisogna avere una vera passione (od ossessione) per James Bond prima di poter anche soltanto immaginare un progetto come "Villa Skyfall". Ispirata alla cultura cinematografica di 007, sorge nel distretto di Delray Beach in Florida, all'interno di una comunità ultra esclusiva - sorvegliata con vigilanza armata 24 ore su 24 - di Stone Creek Ranch, ed è in vendita per 85,5 milioni di dollari.

Una villa da 85 milioni con dentro 4 Aston Martin

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Unica
Progettata dall'architetto Aldo Stark (il quale ha dichiarato: "Non credo ci sia una settimana della mia vita in cui non guardi un film di 007"), prende come riferimento l'abitazione scozzese del film del 2012 - Skyfall - reinterpretata però con un gusto più americano. La proprietà sorge su un totale di 10 mila metri quadrati: la sola casa di sviluppa su 2.100 metri quadrati, su di un unico livello. I soffitti sono alti ben dieci metri, ci sono nove camere da letto arredate con legni pregiati e pietre preziose.
Auto da agente segreto
Non poteva mancare uno spazio dedicato alle automobili. Anzi, qui si tratta di una vera e propria "galleria", al cui interno sono custodite - ovviamente - delle Aston Martin. All'interno dell'immensa dimora, trovano spazio una DB5 (modello storico utilizzato da Sean Connery), una nuovissima Valhalla (ibrida plug-in da oltre 1 milione di euro) e due Vanquish Volante (cabrio con motore V12 da oltre 600 CV di potenza). Insomma, se siete dei fan di James Bond, questa è la casa giusta per voi.

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