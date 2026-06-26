Questa villa da 85 milioni ha 4 Aston Martin in garage

Unica

Progettata dall'architetto Aldo Stark (il quale ha dichiarato: "Non credo ci sia una settimana della mia vita in cui non guardi un film di 007"), prende come riferimento l'abitazione scozzese del film del 2012 - Skyfall - reinterpretata però con un gusto più americano. La proprietà sorge su un totale di 10 mila metri quadrati: la sola casa di sviluppa su 2.100 metri quadrati, su di un unico livello. I soffitti sono alti ben dieci metri, ci sono nove camere da letto arredate con legni pregiati e pietre preziose.

Auto da agente segreto

Non poteva mancare uno spazio dedicato alle automobili. Anzi, qui si tratta di una vera e propria "galleria", al cui interno sono custodite - ovviamente - delle Aston Martin. All'interno dell'immensa dimora, trovano spazio una DB5 (modello storico utilizzato da Sean Connery), una nuovissima Valhalla (ibrida plug-in da oltre 1 milione di euro) e due Vanquish Volante (cabrio con motore V12 da oltre 600 CV di potenza). Insomma, se siete dei fan di James Bond, questa è la casa giusta per voi.