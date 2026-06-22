Stranezze

Una Bugatti è rimasta per 70 anni sul fondo del Lago Maggiore

Questa storia che ha dell'incredibile ha avuto inizio nel 1937 ed un epilogo nel 2009

di Redazione Drive Up
22 Giu 2026 - 08:51
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Chissà quanti e quali altri segreti si nascondono sul fondale del Lago Maggiore. La sua posizione, divisa tra Piemonte, Lombardia e Svizzera, ne ha fatto nel corso dei secoli crocevia di Stati e comunità. Una geografia propizia per lo svolgersi di storie avventurose, divertenti, surreali. Quella che riguarda una Bugatti Tipo 22 del 1925 è al contempo tra le più incredibili, eppure tra le meno note.

La Bugatti rimasta 70 anni sul fondo del Lago Maggiore

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Questione di carte
Come spesso accade in questi casi, serve ricostruirne la storia per superarne il mito. La leggenda popolare vuole che il pilota René Dreyfus l'abbia persa a poker a Parigi nel 1934 a favore dello svizzero Adalbert Bodé. In realtà, i registri ufficiali spiegano che la vettura è stata regolarmente acquistata dall'architetto svizzero Marco Schmuklerski, che si stabilì ad Ascona, sulle sponde del Lago Maggiore. Nel 1937, scappa e abbandona l'auto - su cui non ha mai pagato le tasse d'importazione - nel cortile di casa sua.
Affondata
La Legge svizzera prevederebbe la distruzione del veicolo. Tuttavia, per evitare i cosi di demolizione, le Autorità preferiscono sbarazzarsene affondandola. La sportiva francese resterà a 53 metri di profondità per oltre 70 anni: fino al 2009. Nel corso dei decenni, diventa un'attrazione per i sub locali, mentre il tempo e l'acqua consumano la carrozzeria. Il relitto, dopo essere stato recuperato, è messo all'asta e acquistato da Peter Mullin per 260.513 euro. Non sarà mai restaurata.

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