Mondiali, Klopp: "Io ct Germania? Non è il momento"

30 Giu 2026 - 13:13
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Jurgen Klopp  © Getty Images

Jurgen Klopp  © Getty Images

Dopo l'eliminazione dai Mondiali, in Germania il nome più caldo per l'eventuale successione a Julian Nagelsmann è quello di Jürgen Klopp. L'ex allenatore del Liverpool, oggi responsabile del settore calcio gruppo Red Bull, era a bordo campo come opinionista e ha risposto così a MagentaTv alla domanda sul possibile ruolo da ct: "Non ci ho ancora pensato. Ho vissuto spesso anche io, da allenatore, situazioni in cui un grande sogno è andato in frantumi. Capisco che, quando si parla del commissario tecnico della Germania, venga fatto il mio nome. Ma non è il momento giusto per parlarne, soprattutto non con me". Poi ha aggiunto: "Ho un lavoro che faccio molto volentieri. E, da quanto ho sentito, quello del ct non è un lavoro part-time. Oggi la Germania è stata eliminata e non è il momento in cui penso alla figura di Jürgen Klopp".

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