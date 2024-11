Alpine A290, la hot hatch compatta elettrica al suo debutto su strada

A290 racchiude in una carrozzeria da hot hatch sportiva le piacevoli sensazioni che si provano al volante di A110. Sviluppata in perfetta continuità con il DNA di Alpine, A290 è compatta, agile, e in grado di offrire ottime prestazioni facilmente fruibili, garantendo tutto il comfort nella guida quotidiana. Con la piattaforma elettrica ripresa da Ampere ed i servizi di ricarica sviluppati da Mobilize Power Solutions, come la ricarica bidirezionale V2L, offre un’esperienza senza pari.