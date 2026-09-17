Alla fine anche McLaren farà un SUV

Anche l'ultimo dei costruttori di supercar ha ceduto: McLaren costruirà il suo primo SUV. Era l'unico a non esserci adeguato a una moda dilagante e che sta riscontrando un successo senza precedenti per Lamborghini e Ferrari (tanto per citarne due). Forse è una scelta inevitabile per poter continuare a essere competitivi in un mercato sempre più esigente.

Investimento importante

La conferma arriva direttamente dal costruttore inglese che, dopo aver annunciato un investimento da 500 milioni di Sterline, specifica di aver pianificato un nuovo SUV ad alte prestazioni. Un inedito, in verità, perché una McLaren a ruote alte non si è mai vista prima. A questo proposito, il COO del marchio Michael Straughan, ha dichiarato ad Autocar l'intenzione di costruire il modello attorno a un telaio in fibra di carbonio. Il suo debutto è atteso per il 2030. Queste sono le uniche anticipazioni disponibili.

Nuovo stabilimento

Il SUV rappresenterà per McLaren ciò che Urus, Purosangue e DBX hanno significato per Lamborghini, Ferrari e Aston Martin: una svolta. Anche in termini di occupazione: la casa inglese prevede di costruire un nuovo impianto produttivo per soddisfare la domanda, assumendo almeno 1.000 nuove risorse entro il 2032. L'espansione nel segmento a ruote alte è quindi una naturale evoluzione per un marchio che vende "solo" duemila auto l'anno. Forse è arrivata troppo tardi.