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La McLaren di Nick Mason venduta per 35 milioni

Il modello in questione è una McLaren F1 GTR del 1996. Già di per sé rara, l'esemplare acquistato da Mason è unico per via della sua livrea scarlatto e giallo in stile Pop Art e per l'omologazione stradale che permette all'auto di circolare su strada e non soltanto di correre in pista. Il batterista dei Pink Floyd l'ha tenuta con sé per 25 anni, un lungo periodo di tempo e non sono mancati alcuni imprevisti. A seguito di un paio di incidenti, la F1 GTR ha ricevuto da McLaren un ripristino completo che non ne ha compromesso il valore. Durante la Monterey Car Week 2026, la vettura è stata battuta all'asta per la notevole cifra di 34,7 milioni di dollari, stabilendo i primati di McLaren e automobile inglese più costose di sempre

21 Ago 2026 - 11:21
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