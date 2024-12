All'asta a gennaio una delle sole 20 McLaren Senna LM costruite

Il risultato è una hypercar che si colloca con orgoglio tra un'imponente belva da competizione e un'auto sportiva iper-lussuosa e rifinita per gli automobilisti più esigenti. Sebbene sia stata concepita per mantenere l'anima di una belva da corsa ad alte prestazioni, l’auto non rinuncia a offire i comfort per la guida su strada quali ad esempio impianto audio di prim'ordine, sedili e sterzo regolabili, aria condizionata completa e un sistema di telemetria di pista a tre telecamere. Nell'abitacolo super tecnologico e funzionale, allestito con materiali pregiati e una cura per i dettagli che si ritrova in ogni componente, il volante è rivestito in Alcantara e i sedili avvolgenti offrono un supporto laterale eccezionale. Sotto il cofano della Senna LM batte un poderoso V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare ben 845 CV di potenza e una coppia massima stratosferica.