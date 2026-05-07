Alfa Romeo Driving Academy: come sentirsi un pilota

Il legame tra Alfa Romeo e la velocità trova una nuova, concreta espressione nell'Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich. Il progetto segna il rilancio in grande stile della storica collaborazione nata nel 1991 con Andrea de Adamich, spostando il baricentro dell'esperienza nel cuore della Motor Valley emiliana, presso l’Autodromo di Varano de’ Melegari. Qui, il marchio del Biscione offre a privati e aziende la possibilità di testare l'intera gamma attraverso un percorso formativo.

Quattro livelli

L'Academy non si limita a proporre semplici test drive, ma si struttura in quattro livelli di esperienza progressivi: Guida Sicura, Guida Evoluta, Guida Sportiva e Guida Avanzata. Sotto l’occhio vigile di istruttori professionisti, i partecipanti imparano a interpretare le reazioni del veicolo in condizioni critiche, affinando tecniche di frenata, gestione dell'aderenza e controllo dinamico. Per chi cerca il limite, i corsi più avanzati offrono un'immersione totale nelle tecniche di guida sportiva.

Nuova identità

L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del territorio e di sinergie industriali. Secondo il CEO di Alfa Romeo, Santo Ficili, la missione dell'Academy è proprio quella di nobilitare la velocità: "Le Alfa Romeo nascono per essere guidate con passione viscerale", ha dichiarato Ficili, sottolineando come "la performance, senza consapevolezza, resta semplice velocità". Grazie alla partnership con de Adamich, quella velocità viene trasformata in un’esperienza di controllo assoluto e divertimento consapevole.