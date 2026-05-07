Collaborazioni

Alfa Romeo Driving Academy: come sentirsi un pilota

Dal controllo della frenata alle traiettorie perfette: quattro livelli di corsi per trasformare ogni guidatore in un automobilista consapevole

di Redazione Drive Up
07 Mag 2026 - 15:49
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il legame tra Alfa Romeo e la velocità trova una nuova, concreta espressione nell'Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich. Il progetto segna il rilancio in grande stile della storica collaborazione nata nel 1991 con Andrea de Adamich, spostando il baricentro dell'esperienza nel cuore della Motor Valley emiliana, presso l’Autodromo di Varano de’ Melegari. Qui, il marchio del Biscione offre a privati e aziende la possibilità di testare l'intera gamma attraverso un percorso formativo.
Quattro livelli
L'Academy non si limita a proporre semplici test drive, ma si struttura in quattro livelli di esperienza progressivi: Guida Sicura, Guida Evoluta, Guida Sportiva e Guida Avanzata. Sotto l’occhio vigile di istruttori professionisti, i partecipanti imparano a interpretare le reazioni del veicolo in condizioni critiche, affinando tecniche di frenata, gestione dell'aderenza e controllo dinamico. Per chi cerca il limite, i corsi più avanzati offrono un'immersione totale nelle tecniche di guida sportiva.
Nuova identità
L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del territorio e di sinergie industriali. Secondo il CEO di Alfa Romeo, Santo Ficili, la missione dell'Academy è proprio quella di nobilitare la velocità: "Le Alfa Romeo nascono per essere guidate con passione viscerale", ha dichiarato Ficili, sottolineando come "la performance, senza consapevolezza, resta semplice velocità". Grazie alla partnership con de Adamich, quella velocità viene trasformata in un’esperienza di controllo assoluto e divertimento consapevole.

Ti potrebbe interessare

videovideo
alfa romeo
driver academy
pilota
academy

Ultimi video

26:20
Puntata del 2 maggio

Puntata del 2 maggio

01:15
WRC Rally di Portogallo

WRC Rally di Portogallo

01:30
Skoda alla Milano Design Week

Skoda alla Milano Design Week

02:48
BYD apre le porte del suo mondo

BYD apre le porte del suo mondo

01:27
EICMA Riding Fest 2026

EICMA Riding Fest 2026

01:16
WEC 6 Ore di Spa-Francorchamps

WEC 6 Ore di Spa-Francorchamps

01:31
Volvo alla Milano Design Week

Volvo alla Milano Design Week

01:34
Geely alla Milano Design Week

Geely alla Milano Design Week

01:29
SRV RULLO F1, SUPER KIMI (MUSICATO) 4/5

Kimi Antonelli unico: scopri perché un pilota così non si è mai visto

01:14
Evans elettrico a Berlino

Evans elettrico a Berlino

03:08
Il nostro viaggio in Cina alla scoperta del mondo BYD

Il nostro viaggio in Cina alla scoperta del mondo BYD

02:55
Milano Design Week 2026, il meglio delle case europee

Milano Design Week 2026, il meglio delle case europee

03:39
Jeep Compass

Jeep Compass

02:11
Tesla - Elettroshock

Tesla - Elettroshock

04:13
Lotus Emeya

Lotus Emeya

26:20
Puntata del 2 maggio

Puntata del 2 maggio

I più visti di Drive Up

Kendall Jenner si è comprata una Ferrari Testarossa

Jeremy Clarkson e la sua nuova supercar da 1 milione

The Rock multato: la sua Porsche Cayenne Turbo è troppo scura

Una supercar da 20 milioni rubata a Montecarlo

Il leggendario fuoristrada di Gilles Villeneuve

Aston Martin DBX S

Aston Martin DBX S

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:34
Real, piove sul bagnato: infortunio shock per Mendy, carriera a rischio
17:29
Real Madrid nel caos: nuova rissa Valverde-Tchouaméni, l’uruguaiano in ospedale
17:21
Mondiali, anche Trump contro il caro-biglietti: "Nemmeno io pagherei quelle cifre"
Gli ex Serie A in finale di Champions
17:17
Gli ex Serie A in finale di Champions
17:16
Udinese: Karlstrom rinnova per due anni