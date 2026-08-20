Addio pelle? Le auto di lusso scelgono la lana

Se vuole diventare ecologica, l'automobile non deve essere soltanto elettrica o ibrida. La sostenibilità è un percorso molto più ampio e complesso che, per essere rispettato, richiede di non limitarsi alla sola propulsione. Per darne maggiore concretezza, quindi, servirebbe costruire un nuovo ecosistema, riducendo l'impatto ambientale nel suo insieme. Abitacolo incluso.

Meno impatto

Da quando esistono, i sedili delle vetture hanno avuto come riferimento e massima ambizione la pelle. Materiale d'arredo per eccellenza, nei decenni - e in parte ancora oggi - ha saputo esprimere al meglio il senso del lusso e dell'accoglienza. L'eleganza, però, ha un costo ambientale: la concia richiede molta acqua e altrettanti prodotti chimici che devono essere poi smaltiti. La mutata "coscienza" ambientalista nel settore ha stimolato i costruttori a trovare alternative meno impattanti, sfruttando le fibre naturali.

Non è così semplice

Sviluppare un'alternativa che abbia la stessa durabilità, resistenza e versatilità d'utilizzo non è semplice (a meno che non ci si rivolga al sintetico). Tuttavia, questo non è un buon motivo per rinunciarci a priori e Bentley potrebbe aver trovato una soluzione. Collaborando con Fox Brothers (storico produttore di tessuti), il marchio inglese ha "inventato" il primo tessuto automobilistico 100% in lana merino. Debutterà sulla prossima Torcal, il SUV elettrico, e rivestirà alcuni elementi dell'abitacolo, tra cui i sedili.

In buona compagnia

Stiamo parlando di una prima applicazione su una vettura dai volumi contenuti di un marchio di lusso. Eppure, qualcosa si muove anche altrove. Lamborghini offre anch'essa un'alternativa su base lana per i rivestimenti interni; BMW sta sperimentando l'ecopelle ottenuta dai cactus, oltre a compositi in lino; Mercedes è al lavoro su possibili applicazioni della seta. L'alto di gamma potrebbe - dunque - aprire la strada verso una maggiore sostenibilità degli interni.