La diabolica Bentley di Jason Momoa

Jason Momoa è uno degli attori più riconoscibili di tutta Hollywood. Il suo stile Gypsy e il suo fisico scultoreo, lo hanno reso il protagonista perfetto per superoi e supercattivi. Una carriera manichea, sospesa tra il bene e il male. Restando sempre ancorati alla finzione cinematografica. Forse proprio questa doppia esperienza, ha ispirato la sua ultima automobile.

Su misura

L'attore ha collaborato con Hedley Studios (specializzata nella costruzione e reinterpretazione elettrica di vetture storiche ) per realizzare una Bentley Blower Jnr davvero unica. Momoa ha voluto che la vettura fosse un riflesso della sua personalità, seguendo il progetto passo per passo e contribuendo alla creazione di oltre cento elementi. Persino la tinta per la carrozzeria è stata sviluppata su misura, come lascia intendere il nome assegnatole: "Momoa Crimson".

Invecchiata

L'ottone si è reso necessario per dare alla vettura un tono più vintage, mentre l'abitacolo è rivestito in legno "Koa", originario delle Hawaii. Proprio come Momoa. Tra gli elementi più distintivi del progetto, la presenza del numero "666" sulla griglia del radiatore. Un omaggio al nonno dell'attore, conosciuto con il soprannome "El Diablo". Questa replica della Bentley 4½ Litre Supercharged del 1929 si distingue anche per la presenza di un selettore di marcia a forma di teschio. Il motore è da 20 CV e l'autonomia di 105 km.