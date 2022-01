Acura NSX Type S, un manga per scoprirla

Un manga in quattro brevissimi episodi per raccontare le peculiarità della nuova Acura NSX Type S. Questa la novità della casa giapponese che, in pieno stile del sol levante, lancia un vero e proprio cartone animato con all'interno le auto che compongono il suo listino, un'eroina dai capelli rossi Chiaki che, orfana di padre, viene introdotta alla guida sportiva dallo zio Noboru, compagno di squadra del padre, campiona IMSA e mancato in un incidente d'auto. La protagonista viene sfidata sul circuito "di casa" da un ragazzo che guida un'auto non ben definita, dalle linee forse europee ed è così che Chiaki, appassionata di corse d'auto si butta all'inseguimento. Per il resto... guardate i video. La serie non è ancora terminata, anzi, probabilmente ne vedremo delle belle.