L'Abarth 600e è sorprendente: prova di guida superata!

Ce l'hanno presentata come l'Abarth più Abarth di sempre. Dalle parole ai fatti e la prova in pista ha sorpreso tutti. È indubbiamente notevole il lavoro che Abarth ha svolto per creare la sua nuova 600e, ossia la vettura di serie più potente di sempre mai realizzata dal glorioso brand in 75 anni di storia. È il secondo passo di Abarth della transizione elettrica. Una hot hatch che si porta dietro un sacco di pregiudizi, da parte dei fedelissimi del marchio, ma che ha tutte le carte in regola per ribaltare la situazione.