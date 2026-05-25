Serie A, triste record: miglior italiano a soli 10 gol

PARAGONI – L’Inter con tre scudetti (su sette) è per ora la Regina degli anni Venti. Seguono Napoli (due campionati), Juventus e Milan (uno ciascuno). Rispetto ai titoli vinti da Conte e Simone Inzaghi, questo è quello con meno punti conquistati: 87 contro i 94 della Doppia Stella 2023-24 e i 91 del 2020-21. Curiosamente il numero di reti segnate è lo stesso per tutti e tre gli scudetti: 89 realizzate in 38 partite. La difesa quest’anno ha incassato 35 gol come nello scudetto ’21 targato Conte mentre con Simone Inzaghi le reti al passivo erano state soltanto 22. Di questi tre scudetti due hanno visto anche il trionfo di un interista in classifica cannonieri: sempre Lautaro Martinez, quest’anno con 17 centri e due anni fa con 24. Lo stesso numero di reti che nel 2021 non furono però sufficienti a Lukaku per conquistare il trono del gol su cui si sedette Cristiano Ronaldo (dall’alto della sua quota 29).