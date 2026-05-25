"SportMediaset Live" a Riccione: appuntamento a domenica 31 maggio

Domenica 31 maggio 2026 SportMediaset sbarca a Riccione. Per la prima volta sulla spiaggia di Piazzale San Martino andrà in scena “SportMediaset Live – Riccione 2026”, un evento aperto al pubblico, pensato per raccontare tutte le anime editoriali del nostro brand. Il villaggio si svilupperà tra piazza e spiaggia, con un grande palco centrale e una Fan Zone attrezzata con campi sportivi da beach volley, beach tennis e foot-volley, dove il pubblico potrà vivere, giocare, partecipare in prima persona e ascoltare lo sport in prima persona insieme ai nostri giornalisti, talent e opinionisti.