L'EVENTO

"SportMediaset Live" a Riccione: appuntamento a domenica 31 maggio

Sulla spiaggia di Piazzale San Martino l'evento aperto al pubblico: dai talk con gli opinionisti alla fan zone con i campi da beach volley, beach tennis e foot-volley

25 Mag 2026 - 08:00
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Domenica 31 maggio 2026 SportMediaset sbarca a Riccione. Per la prima volta sulla spiaggia di Piazzale San Martino andrà in scena “SportMediaset Live – Riccione 2026”, un evento aperto al pubblico, pensato per raccontare tutte le anime editoriali del nostro brand. Il villaggio si svilupperà tra piazza e spiaggia, con un grande palco centrale e una Fan Zone attrezzata con campi sportivi da beach volley, beach tennis e foot-volley, dove il pubblico potrà vivere, giocare, partecipare in prima persona e ascoltare lo sport in prima persona insieme ai nostri giornalisti, talent e opinionisti.

Alberto Brandi, Monica Bertini, Benedetta Radaelli, Massimo Callegari, Riccardo Trevisani, Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano, Graziano Cesari, Sandro Sabatini, Fabrizio Biasin, Carlo Pellegatti, Franco Ordine, Franco Piantanida, Daniele Miceli, Orazio Accomando e molti altri ospiti speciali vi aspettano per tutta la domenica.

La giornata si aprirà ufficialmente alle ore 10:00 con l’inaugurazione del Fan Village e dei campi sportivi sulla spiaggia. Alle 11:00 inaugurazione ufficiale e il via alla serie di talk che animeranno la spiaggia sul grande palco centrale. Gran finale alle ore 18:00 con un’edizione speciale live di "Pressing - Nel Cuore dello sport", con tutto il cast. Ovviamente, anche qui, il pubblico sarà protagonista assoluto.

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